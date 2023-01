Francja dostarczy Ukrainie "lekkie czołgi". To pojazdy opancerzone AMX-10

AMX-10RC potężnie uzbrojone

Opancerzony samochód rozpoznawczy AMX-10RC to pojazd kołowy w układzie 6 x 6. Załogę stanowi czterech żołnierzy: dowódca, kierowca, działonowy i ładowniczy. Jego kadłub wykonany jest ze spawanych płyt aluminiowych, które są w stanie wytrzymać uderzenie pocisku przeciwpancernego kalibru do 12,7 mm. Pojazd jest bardzo szybki i potrafi rozwinąć prędkość do 85 km/h. Najważniejszym atutem AMX-10RC jest jego potężne uzbrojenie, które pasuje do kategorii "lekki czołg". Na środku kadłuba jest zamontowana armata kalibru 105 mm, która znajduje się na obracanej wieży typu czołgowego. Oprócz tego jest karabin maszynowy kaliber 7,62 mmm sprzężony z armatą. Pojazd jest wyposażony w komputerowy system kierowania ogniem COTOC.

Zdjęcie AMX-10RC ma armatę kalibru 105 mm, która znajduje się na obracanej wieży typu czołgowego / zdjęcie: wikipedia / domena publiczna

Silnik: 1 silnik Hispano-Suiza HS-115 lub Baudouin 6F-11 SRX o mocy 260 lub 280 KM

Długość: 9,15 m

Szerokość: 2,95 m

Wysokość: 2,68 m (do stropu wieży), 1,58 m (kadłuba)Masa: 15 880 kg (bojowa)

Prędkość: 85 km/h (droga), 35 km/h (teren), 7,2 km/h (pływanie)

Zasięg: 1000 km

Uzbrojenie i wyposażenie:

1× armata czołgowa F2 GIAT kal. 105 mm (38 nab.)

1× karabin maszynowy AA NF-1 kalibru 7,62 mm (sprzężony z armatą, 4000 nab.)

4 (2×2) wyrzutnie granatów dymnych

Prezydent chce wzmocnić pomoc wojskową, która została już udzielona Kijowowi, zgadzając się na dostawę lekkich czołgów bojowych AMX-10 RC.i nformacja przekazana przez biuro prasowe Emanuela Macrona

Oprócz "lekkich czołgów" AMX-10RC Francja zapowiedziała dostarczenie dla ukraińskiej armii transporterów opancerzonych Bastion. Każdy pojazd Bastion zabiera na pokład 8 żołnierzy (i dwóch członków załogi). Ma także bogaty zestaw dodatkowego wyposażenia i uzbrojenia.