Francja powiedziała Rosji dość. Takiej broni w Ukrainie jeszcze nie było

Bomba AASM Hammer już w użyciu na Ukrainie

Co najmniej jedna bomba AASM Hammer właśnie została użyta przeciwko Rosjanom. Na publikowanym zdjęciu z akcji jej użycia można zobaczyć wymowny napis "Zemsta za dzieci z Odessy. Z Nienawiścią. Bez szacunku", który tłumaczy zasadność spacyfikowania nią rosyjskiego agresora. Był to odwet za ostatnie krwawe ataki dronowe i rakietowe na Odessę.

AASM Hammer to francuska "skrzydlata" bomba, która cechuje się świetnymi parametrami technicznymi. W przypadku zrzucania ich z dużej wysokości, mogą one razić cele w odległości do 70 km od pozycji zrzucającego je samolotu. Ma ona wagomiarę 250 kg (Mk 82), zwiększając masę tej broni do 340 kg. Wersje AASM mogą być naprowadzane satelitarnie przy pomocy nawigacji GPS i inercyjnej. Celność wynosi od 10 do nawet 1 metra. Cena jednej bomby HAMMER to ponad 210 tysięcy dolarów.

Rosjanie będą mieli problemy z bombami AASM Hammer

Sebastien Lecornu, minister Sił Zbrojnych Francji powiedział, że ukraińskie myśliwce MiG-29 i frontowe bombowce Su-24 zostały już przystosowane do nowych francuskich bomb AASM. Niestety, liczba Hammerów dostarczonych dotychczas na Ukrainę przez Francję nie jest znana. Z nieoficjalnych informacji wynika, że bomby te użyto w Awdijiwce.

Nie wiadomo również, z jakiego typu samolotu ukraińskie lotnictwo wypuściło te francuskie bomby. Jest jednak jasne, że do naprowadzenia ognia i rejestracji wyników bombardowania wykorzystano dron jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, dzięki czemu każdy może zobaczyć moment ataku i jego rezultat. Trzeba przyznać, że jest spektakularny.