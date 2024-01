Rosjanie mogą liczyć na potężne szkody

Ukraińcy jednak wciąż liczą na przełamanie się kanclerza Niemiec w kwestii wysłania znacznie potężniejszych pocisków o nazwie Taurus. Ich atrybutem jest zasięg. Storm Shadow czy SCALP-EG oferują ok. 300 kilometrów, tymczasem Taurusy mogą dolecieć nawet na 500 kilometrów. Wówczas w zasięgu znajdzie się nie tylko cały Krym, wraz z Mostem Krymskim, ale również terytorium Rosji, gdzie leżą centra logistyczne czy fabryki broni.

Co ciekawe, SZU pracują również nad swoim pociskiem dalekiego zasięgu. Mowa tutaj o pociskach Grom-2/Sapsan. Przypominają one swoimi możliwościami nowe amerykańskie pociski ATACMS i rosyjskie Iskandery. Zasięg tej broni to nawet 700 kilometrów. Okazuje się, że pocisk powstaje na bazie przeciwokrętowego pocisku manewrującego R-360 Neptun. Mają one zostać wdrożone na większą skalę do armii w ciągu najbliższych tygodni.