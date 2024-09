Francja zmodernizuje Mirage 2000 dla Ukrainy. Otrzymają nowe zdolności

Francja ogłosiła ciekawą zmianę we wsparciu dla Ukrainy. Planują oni dostosowanie myśliwców Mirage 2000-5 do pełnienia misji uderzeniowych. Oznacza to zmianę roli tych samolotów, które do tej pory użytkowano w roli myśliwców przechwytujących. Teraz zyskają zdolność do atakowania celów naziemnych, co ma być odpowiedzią na potrzeby Ukrainy.

Zdjęcie Ukraina otrzyma zmodyfikowane myśliwce Mirage 2000 / AFP