Francuskie myśliwce Mirage 2000 uderzą w Rosjan na Ukrainie

Ukraina będzie atakować Rosjan myśliwcami Mirage 2000-5

Analitycy wojskowi wskazywali kilka miesięcy temu, że dwie firmy: Ares i Procor nabyły ostatnio po 12 sztuk Mirage 2000 od władz Kataru i Brazylii. Teraz stoją one w hangarach. Całkiem prawdopodobne, że te maszyny mogą pojawić się na ukraińskim niebie. Na oficjalne informacje na ten temat trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Mirage 2000-5 to wielozadaniowa, jedno lub dwumiejscowa maszyna. Na jej pokładzie znajduje się radar RDY, pociski MICA IR/RF czy wyświetlacz nahełmowy Thales Topsight. Jest to "w pełni wszechstronna jednostka", która może latać z prędkością przekraczającą 2000 km/h. Maszyna może być tankowana w powietrzu. Wariant ten był sprzedawany przez Francję do ZEA, Grecji, Tajwanu i Kataru. Samolot posiada tryb wizualizacji ruchomych celów, co pozwala na śledzenie wszelkiego rodzaju pojazdów na ziemi.

Ponadto może śledzić cele w trybie powietrze/morze. W tych maszynach wykorzystano też system walki elektronicznej (WRE) Sabre oraz dodatkowe wyrzutnie flar. W skład uzbrojenia wchodzą m.in. bomby kierowane z rodziny GBU i manewrujące pociski SCALP-EG. Według założeń są one w zasadzie niewykrywalne. Ponadto samolot posiada pociski powietrze-ziemia AM.39 Exocet. Są to autonomiczne poddźwiękowe pociski przeciwokrętowe.