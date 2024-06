Tego jeszcze nie było. Ukraińcy zaatakowali lokomotywę w Rosji

Można już śmiało powiedzieć, że Ukraińcy na masową skalę atakują obiekty militarne leżące bezpośrednio na terytorium Rosji. Analitycy od wielu miesięcy zachęcali, by Ukraińcy przenieśli działania wojenne do Rosji, co sprawi, że armia Kremla będzie musiała przerzucać dodatkowe środki, by gasić takie "pożary" i przez to osłabi się na froncie na Ukrainie.

Taka wizja właśnie realizuje się na naszych oczach, a to wszystko za sprawą zielonego światła, jakie dały Stany Zjednoczone i kraje NATO do używania dostarczonej broni właśnie na terytorium Rosji. Ukraińcy właśnie pochwalili się na serwisach społecznościowych, jak wyglądał jeden z takich ataków na rosyjski militarny cel. Co ciekawe, była nim lokomotywa, która znajdowała się na stacji kolejowej w mieście Sudża w obwodzie kurskim.

