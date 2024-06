W Polsce ruszyła produkcja superśmigłowca dla armii

Ministerstwo Obrony Narodowej w 2022 roku, po agresji Rosji na Ukrainę, złożyło zamówienie na zakup 32 śmigłowców wielozadaniowych AW149 dla Wojska Polskiego. Łączna wartość umowy opiewa na 8,25 miliarda złotych i jest największym takim przedsięwzięciem w ostatnich latach.

Najważniejszym aspektem tego zamówienia jest fakt, że maszyna będzie w pełni produkowana w naszym kraju, co oznacza, że w przypadku wybuchu wojny, będziemy mogli we własnym zakresie produkować niezbędne elementy zamienne do naprawy tych śmigłowców. Poza tym, w dłuższej perspektywie czasu mocno skorzysta na tym rodzimy przemysł i rynek pracy.