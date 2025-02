Francuski pilot zdradził kulisy misji nad Polską. "Lecimy"

Wśród tej siły byli piloci i nawigatorzy dwóch francuskich myśliwców Rafale B, którzy zostali wyznaczeni do prowadzenia patrolu nad terytorium Polski. Jak zdradza jeden z nich, kapitan Mark z eskadry myśliwsko-doświadczalnej 1/30 Côte d'Argent, był to jeden z najbardziej wymagających lotów .

- Tydzień wcześniej byłem przydzielony do misji patrolowania nieba nad Francją. Zostałem poproszony o przyjęcie tej misji [patrolu nad Polską – przypis red.], gdy ta jeszcze nie była przygotowana. Zawsze planujemy misje z wyprzedzeniem w tej części regionu, posiadając wtedy szczegółową wiedzę, co może się wydarzyć - mówi w wywiadzie kapitan Marc.

Według kapitana Marca ten patrol był jednak inny, ze względu na skalę toczących się wydarzeń. Już sam fakt, że niebo nad Polską było zatłoczone różnymi tankowcami, samolotami wczesnego ostrzegania czy myśliwcami innych państw pokazywał powagę sytuacji. W tym momencie piloci różnych nacji współpracowali ze sobą oraz z naziemnymi systemami obrony, t worząc potężną sieć, która miała dać odpowiedzi na to, co dzieje się w Ukrainie i czy nie istnieje przy tym zagrożenie dla NATO .

- Lecieliśmy tam w spokoju, ale jednak mieliśmy świadomość, że może coś nas zaskoczy nad Polską. […] Napięcie wzrastało wraz z dolatywaniem do naszego punktu przy wschodniej granicy Polski. Zaczęliśmy dostawać coraz więcej informacji o tym, co się dzieje w Ukrainie. Nawet zakładając, że nikt nie będzie do nas strzelał, to bliskość konfliktu wzmacniała naszą czujność - wspomina kapitan Marc.