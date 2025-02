Trzy umowy podpisane przez ministra obrony narodowej obok leasingu śmigłowców dotyczą zabezpieczenia eksploatacji oraz szkolenia personelu Sił Zbrojnych RP.

Śmigłowce mają zostać dostarczone do pododdziałów 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, która jest jedynym związkiem taktycznym w Wojsku Polskim, wykorzystującym śmigłowce uderzeniowe.

Osiem śmigłowców AH-64D ma zapewnić ciągłość szkolenia i przygotowywania żołnierzy z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych do przyjęcia aż 96 śmigłowców w nowszej wersji AH-64E. Polska będzie posiadała drugą co do wielkości ich flotę na świecie.

AH-64E uznawane są za najlepsze śmigłowce szturmowe na świecie. Jeden Apache może przenosić uzbrojenie zdolne do zniszczenia całej kolumny pancernej oraz współpracować z dronami.

AH-64D dla Polski. Ile zapłaciliśmy za leasing

Wartość trzech umów na leasing ośmiu śmigłowców AH-64D Apache od Stanów Zjednoczonych do Polski to 300 mln dolarów (1,2 mld zł). Jak zdradził Władysław Kosiniak-Kamysz, wszystkie śmigłowce mają zostać przebazowane do Polski do końca roku. Jak stwierdził, realizacja dostawy śmigłowców AH-64D ma mieć miejsce najwcześniej w czerwcu, najpóźniej we wrześniu. Podczas konferencji prasowej minister Kamysz przypomniał, że obecnie w Stanach Zjednoczonych są prowadzone szkolenia pierwszych polskich pilotów i mechaników na śmigłowce Apache.

- Dziś leasingujemy osiem śmigłowców bojowych Apache w wersji D, aby nasi żołnierze mogli zdobyć umiejętności i być w pełni przygotowani na nadejście najnowocześniejszego sprzętu. (…) Po to bierzemy dzisiaj leasing, wydajemy na to 300 milionów dolarów, żeby nasi piloci, personel obsługi naziemnej mógł poznać i nauczyć się wszystkich umiejętności, mógł zawładnąć tym sprzętem - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rozwiń

Śmigłowce AH-64D są ważnym pomostem

Leasingowe AH-64D Apache będą w Polsce do momentu wdrożenia do służby nowych AH-64E, których dostawa ma rozpocząć się w 2028 rok i zakończyć się cztery lata później. Obecnie Wojsko Polskie posiada ogromną lukę w śmigłowcach uderzeniowych. Na stanie posiadamy poradzieckie Mi-24D/W, których zasoby i tak zostały uszczuplone po przekazaniu około 11 sztuk Ukrainie. Stąd 1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych potrzebuje pomostowego rozwiązania jak leasing AH-64D, aby w ogóle utrzymać sprawność działania. Warto jednak pamiętać, że pierwotne deklaracje Ministerstwa Obrony Narodowej zapowiadały, że pomostowe śmigłowce AH-64D pojawią się w Polsce już na przełomie 2024/2025 roku.

AH-64E w Polsce. Jeden z największych kontraktów Wojska Polskiego

Tak jak wspomnieliśmy, głównym celem pozyskania ośmiu AH-64D jest szkolenie personelu 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych do przyjęcia AH-64E. Na bazie umowy z 13 sierpnia 2024 roku do naszego kraju zostanie dostarczonych aż 96 sztuk. Polska będzie więc miała drugą co do wielkości flotę tych nowoczesnych śmigłowców uderzeniowych na świecie, po Stanach Zjednoczonych, z której pochodzi producent tych maszyn – firma Boeing.

Koszt umowy na AH-64E wyniósł aż 10 mld dolarów brutto (przy tamtejszym kursie dolara ok. 48,2 mld PLN brutto), zawierając także uzbrojenie, pakiet logistyczny i szkoleniowy. Był to jeden z największych zakupów Wojska Polskiego w historii. Przy tym zakupie pozyskano także umowy offsetowe, mające zapewnić transfer technologii. Pierwszą podpisano we wrześniu 2023 roku z Lockheed Martin i obejmowała pozyskanie kompetencji serwisu radarów AN/APG-78 Longbow oraz modułów obserwacyjno-celowniczych M-TADS/PNVS. Jej wartość wyniosła 300 mln złotych. Drugą i trzecią podpisano 5 sierpnia 2024 i obejmowały kolejno pozyskania możliwości i kompetencji serwisu i przeglądu niektórych części do śmigłowców m.in. kadłuby w Polsce i kooperacji w zakresie obsługi technicznej silników serii T700/G7. Kosztowały kolejno 400 i 530 mln złotych.

Polskie Apache będą stacjonować w trzech miejscach. Innowrocławiu, Malborku oraz Świdniku. Każda z baz będzie posiadać po dwie eskadry AH-64E – 32 śmigłowce Sgt. Richard Jones Wikimedia Commons

AH-64D vs AH-64E. Różnice w szczegółach

AH-64E to zmodernizowana wersja AH-64D. Samo oznaczenie E zostało wprowadzone we wrześniu 2012 roku i odnosiło się do wersji AH-64D Block III. Jak z zewnątrz pomiędzy śmigłowcami Apache E i D nie widać szczególnie różnicy, to systemowo są to znacznie inne maszyny pod względem osiągów i awioniki.

Po pierwsze AH-64E może współpracować z bezzałogowcami, zbierając dodatkowe informacje z pola walki. Dodatkowo względem AH-64D posiada mocniejsze silniki T-700-701D, pozwalające m.in. latać szybciej o 32 km\h. AH-64E posiada także zwiększone możliwości komunikacyjne, które obejmują ulepszenia łączności satelitarną

Należy też pamiętać, że sam AH-64E przechodzi liczne modyfikacje. Polska zakupiła najnowocześniejsze śmigłowce w rozwijanej Version 6.5, które posiadają nowe oprogramowanie oparte o standard awioniki ARINC 661, pozwalające na integrację AH-64E z nowymi zdolnościami w następnych latach.

Parametry taktyczno-techniczne śmigłowca AH-64E

Załoga: pilot+nawigator

Długość: 17,7 m

Szerokość wirników: 14,6 m

Maksymalna masa startowa: 10,430 kg

Maksymalna masa uzbrojenia: 1504 kg

Napęd: 2x silniki turbowałowe General Electric T700-GE-701D

Prędkość maksymalna: 300 km\h

Zasięg lotu: 476 km

Pułap: 6,4 km

Uzbrojenie: 1x działko łańcuchowe 30 mm M230, niekierowane pociski powietrze-ziemia Hydra, przeciwpancerne pociski kierowane Hellfire/Spike, pociski przeciwlotnicze Stinger

Polskie AH-64E będą współpracować z dronami

Na bazie wyceny pakietu na śmigłowce AH-64E przez federalną agencję amerykańskiego Departamentu Obrony Defense Security Cooperation Agency, można poznać część sprzętu, jakie będą posiadały polskie śmigłowce. Wśród nich maksymalnie 36 z nich może mieć radary AN/APG-78 Longbow, pozwalające pilotowi na wykrycie w jednym momencie do 128 celów w promieniu do 12 kilometrów. Zakupiono także specjalne łącze danych MUMT-X do współpracy z bezzałogowcami. Ten aspekt wykorzystania AH-64E jest często podkreślany przez polskich wojskowych, którzy chcą, aby śmigłowce mogły służyć jako niszczycielska siła polskiej armii, posiadając bardzo dobry przegląd pola walki. Przy tym warto, aby nasze AH-64E były zintegrowane do współpracy z dronami polskiej konstrukcji np. FlyEye.

- Jeśli mówimy o BSP (Bezzałogowa Platforma Powietrzna - przypis red.] to warto dodać, że Apache posiadają zdolności do współdziałania z tego rodzaju platformami przy wykorzystaniu systemu MUMT-X który będzie zamontowany na naszych Ah-64E. System ten umożliwia współpracę platform załogowych i bezzałogowych w ugrupowaniu, wydawanie poleceń BSP z pokładu śmigłowca oraz przekazywanie do śmigłowca wszystkich informacji, jakie są możliwe do uzyskania z danego BSP, a my chcemy te zdolności wykorzystać w przyszłości - powiedział w wywiadzie na łamach Nowej Techniki Wojskowej nr 1/2025 ppłk pil. Krzysztof Zwoliński, szef Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego Zastępca Inspektora Sił Powietrznych.

Jak ugotować idealne jajko? Naukowcy opracowali przepis © 2025 Associated Press