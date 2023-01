Francuskie myśliwce Mirage 2000 i Rafale pojawią się nad Ukrainą?

Przewodniczący Komisji Zgromadzenia Narodowego ds. Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych Francji powiedział, że rząd nie wyklucza dostarczenia do Ukrainy myśliwców Dassault Mirage 2000 i Rafale. Jeśli takie plany staną się rzeczywistością, to będzie to kolejny wielki przełom w kwestii pomocy Ukrainie pochodzącej od krajów NATO.

— Jeśli chodzi o dostawy (myśliwców przyp. red.) na Ukrainę, musimy rozpatrywać prośby indywidualnie dla każdego przypadku i pozostawić wszystkie drzwi otwarte — powiedział Thomas Gassilloud po rozmowach w Londynie z brytyjskimi odpowiednikami, w tym brytyjskim ministrem obrony Benem Wallace'em.

