Ostatnimi czasy coraz bardziej zaognia się konflikt na linii USA-Rosja-Chiny. Nie jest tajemnicą, że gdyby wybuchła wojna, to przede wszystkim będzie ona bazowała na lotnictwie. Pentagon ma do dyspozycji supernowoczesne F-35, ale rząd nie spoczywa na laurach i jakiś czas temu zlecił rodzimym koncernom prace nad myśliwcem 6. generacji.

Z dostępnych informacji wynika, że maszyna w formie pełnowymiarowego demonstratora odbyła już loty testowe. Przecieki mówią o jej niesamowitych możliwościach, które nie są dostępne dla żadnych obecnie wykorzystywanych myśliwców, włącznie z F-35. NGAD (Projekt Next Generation Air Dominance), bo w ramach takiego projektu powstaje maszyna 6. generacji ma być następcą F-22 Raptor, czyli myśliwców przewagi powietrznej.

Myśliwiec 6. generacji będzie futurystyczny

F/A-XX będzie oferował większy zasięg i prędkość oraz pasywną i aktywną technologię czujników czy dysponować bardzo skuteczną bronią, która da mu przewagę nawet za 10 lat. Pentagon nie ukrywa, że mogą to być pierwsze myśliwce wyposażone w broń laserową do zwalczania myśliwców wroga. Nie zabraknie też wsparcia rojów dronów i sprzętu do prowadzenia wojen elektronicznych. Pentagon zapewnia też, że będzie to pierwsza maszyna tego typu, która będzie bazowała na zaawansowanych technologiach sztucznej inteligencji. Mają one wspomóc pilota w walce powietrznej.

Koncerny Lockheed Martin i Northrop Grumman od kilku lat pokazują na animacjach swoją koncepcję myśliwca przyszłości. W oczy rzuca się fakt, że pojazd ten w niczym nie przypomina swoich starszych braci. Eksperci mówią nawet o wykorzystaniu technologii zmiennokształtnych kompozytów, dzięki czemu samolot nie tylko jeszcze sprawniej może poruszać się w przestworzach, ale jest jeszcze trudniejszy do wykrycia przez radary.

To wszystko jest też zasługą zupełnie nowych technik projektowania i budowy maszyny. Do tej pory nie były one stosowane. Co ciekawe, pierwszy prototyp maszyny miał powstać w zaledwie rok od powstania jej projektu. To pokazuje, jak armia USA rozwija się w niesłychany sposób pod względem lotnictwa.