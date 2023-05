Szwecja posiada w swoim wojsku dwa typy samolotów wczesnego ostrzegania, są nimi eksploatowany od dłuższego czasu Saab 340B AEW-300 oraz nowy GlobalEye. Media spekulują, że Warszawa skupi się na drugim modelu, który jest jednym z najbardziej wszechstronnych i najnowocześniejszych maszyn tego typu na Ziemi.

GlobalEye będzie miał "oko" na całą Polskę?

GlobalEye należy do klasy AEW&C, co oznacza, że jest wielozadaniową powietrzną platformą służącą do wczesnego ostrzegania i kontroli. Sprzęt produkowany jest przez szwedzką firmę Saab. System składa się z odrzutowca biznesowego dalekiego zasięgu Bombardier Global 6000/65000 oraz zestawu czujników tworzących radar Saab Erieye ER. Sprzęt może latać bez przerw przez ponad 11 godzin i osiąga prędkość ponad 900 km/h. W skład załogi wchodzi dwóch pilotów oraz sześciu operatorów systemów.

Radar waży około jednej tony i jest zamontowany na kadłubie. Odznacza się on niezwykle dużym zasięgiem, który rozciąga się na odległość aż 550 km wokół samolotu (przy pułapie niecałych 11 000 m). Oznacza to, że obejmie on obszar całej Polski. System odporny jest na wszelkiego typu zakłócenia i przekazuje informacje za pomocą łączności radiowej lub satelitarnej - może przesyłać obrazy radarowe i dane taktyczne.

Głównym celem tej maszyny będzie wykrywanie wszelkich zagrożeń, tj. wrogich samolotów, dronów, śmigłowców, a także okrętów wojennych, rakiet balistycznych, a nawet czołgów, czy wozów piechoty. Dodatkowo można go wykorzystać w ochronie granic, czy w misjach poszukiwawczo-ratowniczych.

Kolejnym zagadnieniem jest to, że GlobalEye może funkcjonować także jako powietrzne centrum dowodzenia, które jest w stanie kierować zarówno jednostkami powietrznymi, jak i naziemnymi podczas misji rozpoznawczych, misji związanych z obroną, atakiem, czy kontratakiem. Szwedzka Administracja Materiałów Obronnych 30 czerwca 2022 roku podpisała umowę z firmą Saab na zakup dwóch samolotów GlobalEye - wartość transakcji wyniosła około 710 mln dolarów. Do szwedzkiego wojska mają trafić do 2027 roku.