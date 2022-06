Granatniki zostały wprowadzone na uzbrojenie armii już w czasie I Wojny Światowej. Pozwalały miotać granaty na odległości przekraczające zasięg rzutu granatem ręcznym. To fantastyczna broń, ale ma swoje wady. W kierunku celu można było wystrzelić tylko jeden pocisk, a następnie broń wymagała przeładowania. Do niedawna strzelanie z granatnika oznaczało także, że trudno precyzyjnie trafić w cel. Pojawiła się właśnie broń, która jest pozbawiona wad poprzedników.



Niemiecki producent broni firma Rheinmetall zaprezentowała ręczny granatnik Squad Support Weapon 40 (SSW40), którym można posługiwać się tak jak zwykłym karabinem szturmowym. Najpierw należy namierzyć cel, a następnie wystarczy nacisnąć spust. Za pomocą nowego granatnika będzie można niszczyć dowolne cele na polu walki, ale z o wiele większą precyzją. Imponujący jest także zasięg. Przeważnie granatniki potrafią razić cele w odległości do 400 metrów, ale niemiecki SSW40 będzie zasięgiem ognia bił konkurencję na głowę.



Zdjęcie Wymiana magazynka z pociskami w przypadku niemieckiego granatnik SSW40 zajmie najwyżej kilkanaście sekund / YouTube

Granatnik SSW40 - prosty i niezawodny

Firma Rhinemetall zapewnia, że udało się do minimum zmniejszyć siłę odrzutu nowej broni. Dzięki temu żołnierz będzie mógł prowadzić ostrzał wrogich pozycji przez okno, kiedy sam znajduje się w pomieszczeniu budynku. Samoregulujący się system granatnika pozwoli strzelać pociskami o średnicy 40 mm o niskiej prędkości (LV).

SSW40 to nadal granatnik strzelecki, ale z magazynkiem do przeładowania granatów. Nowa broń zaprezentowana przez Niemców działa bardziej jak karabin szturmowy. Producent broni twierdzi, że jest to pierwszy na świecie w pełni automatyczny granatnik. Co to oznacza? SSW40 będzie strzelać granatami do momentu zwolnienia spustu lub opróżnienia całego magazynka.



Wideo youtube

Najnowsze dzieło koncernu Rhinemetall potrafi strzelać pociskami na odległość 900 metrów, które będę mogły zniszczyć średnio opancerzone pojazdy, jak np. bojowe wozy piechoty. SSW40 to broń, do której przewidziano rozliczne dodatki. Oprócz granatów hukowych czy dymnych do niemieckiego granatnika można załadować specjalną amunicję do wyważania drzwi.



SSW40 zaprojektowano tak, aby do granatnika można było dołączać moduły z celownikiem laserowym do kierowania ogniem. Wymiana magazynka z pociskami ma być banalnie prosta i przypominać podobne ładowanie w karabinach szturmowych. W czasie walki ta cecha może dać ogromną przewagę nad przeciwnikiem.