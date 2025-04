Nowy pakiet pomocy dla Ukrainy

Podczas piątkowego spotkania z grupą kontaktową ds. obrony Ukrainy w Brukseli minister obrony Holandii Ruben Brekelmans zapowiedział nową formy pomocy militarnej dla Ukrainy. Mowa o przekazaniu funduszu aż 150 mln euro na zakup elementów dla systemów rakietowej obrony przeciwlotniczej MIN-23 HAWK (Homing All the Way Killer).

Systemy HAWK odpierają ataki Rosjan

Zapowiedziana pomoc jest o tyle istotna, że MIN-23 HAWK to jedne z najliczniejszych systemów rakietowej obrony przeciwlotniczej, jakie Ukraina otrzymała od zachodnich państw. Całe systemy lub jego elementy jak pociski czy wyrzutnie przekazały Hiszpania, Stany Zjednoczone, Tajwan czy Szwecja.

MIM-23 Hawk to starszy system ziemia-powietrze średniego zasięgu, który wszedł do służby w latach 60., przechodząc przez lata szereg modyfikacji. Do Ukrainy trafiają jego zmodernizowane wersje Phase III. Holendrzy doprecyzowali, że ich pakiet ma zapewnić zakup pocisków MIM-23B (I-Hawk) do samych wyrzutni. Te mają efektywny zasięg 40 kilometrów, wykorzystując ładunek wybuchowy o masie 75 kilogramów. Mogą lecieć z prędkością 2,7 macha. Współpracują z radarami AN/MPQ-50 do wykrywania celów na wysokich i średnich wysokościach w promieniu 100 kilometrów i AN/MPQ-62 do celów nisko lecących.

Systemy MIM-23 HAWK sprawdziły się w Ukrainie jako środki do zwalczania dronów Shahed. Ze względu na ich stosunkowo dużą liczebność w swoim arsenale, Kijów musi stale szukać źródeł uzupełnienia stanów amunicji oraz części zamiennych do nich.

Kolejne F-16 i elementy systemów Patriot dla Ukrainy

Obok zapowiedzi funduszy na uzupełnienie pocisków systemów HAWK, minister Brekelmans stwierdził, że z jego kraju w ostatnim czasie miała mieć miejsce dostawa kolejnych F-16 do Ukrainy. Holandia obiecała przekazać 24 samoloty i oficjalnie wiadomo, że do tej pory przetransportowano niezidentyfikowaną liczbę maszyn w dwóch transzach, z których ostatnia potwierdzona miała miejsce w lutym 2025 roku. Minister Brekelmans nie zdradził w Brukseli, ile holenderskich F-16 trafiło już do Ukrainy oraz kiedy dokładnie miała miejsce wspomniana przez niego dostawa. Trudno więc powiedzieć, że na pewno mowa o nowym transporcie.

Brekelmans przekazał też, że Holandia przekazał centrum dowodzenia do jednego z ukraińskich systemów Patriot. Już wcześniej ten kraj zapewniał dostawy innych elementów jak radary czy wyrzutnie. Chociażby w styczniu br. holenderski rząd podpisał z producentem Patriotów, firmą Rayteon, umowę na dostawę części zapasowych dla Ukrainy o wartości 529 mln dolarów.

