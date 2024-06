Ich miejsce jest na dnie. Ukraińskie drony Magura znowu zatapiają rosyjskie statki

Rosja nie ma pomysłu na drony Magura

Efekt? Dokładnie taki, jak można się było spodziewać po treningu ze strzelania za dnia ciężkim karabinem maszynowym DSzK, który służy od 1938 roku, w nowoczesne drony atakujące głównie w nocy. Mówiąc krótko, armia Kremla jest kompletnie nieprzygotowana do walki z tym zagrożeniem, więc Ukraińcy właśnie dopisali do listy kolejną morską zdobycz - ukraiński wywiad opublikował nagranie z akcji w okolicach Krymu, a na twitterowym kanale Defense of Ukraine można zobaczyć odtańczony z okazji trafienia taniec radości.



Tym razem na dno poszedł holownik "Saturn"/"Proteus" projektu 498, to seria holowników portowych, które powstały w latach 60. XX wieku i były częścią floty radzieckiej. Głównym zadaniem tych statków jest wycofywanie, repozycjonowanie i cumowanie statków wielkotonażowych - potrafią także gasić pożary na statkach. Mówimy o jednostce mierzącej 29,3 m długości i 8,3 m szerokości, charakteryzującej się wypornością 306 ton, nośnością 46,1 tony i maksymalną prędkością ok. 20 km/h.



Lista zatopionych rosyjskich statków rośnie

To pierwszy raz, kiedy ukraińscy obrońcy zniszczyli tego typu holownik, ale eksperci nie mają wątpliwości, że to jednostka o mniejszym znaczeniu dla rosyjskiej armii. Zwracają jednak uwagę na coś innego, a mianowicie Siły Zbrojne Ukrainy zademonstrowały tym atakiem, że są w stanie pokonać nowe rosyjskie zapory bonowe, które chronią porty przed wpłynięciem lekkich okrętów nawodnych i okrętów podwodnych. Najczęściej składają się one z pływających zbiorników, połączonych łańcuchami oraz sieci przeciwokrętowych i przeciwtorpedowych, a część ma też kolce do uszkadzania kadłubów i sygnalizację alarmową.

Na udostępnionym przez Ukrainę nagraniu możemy zobaczyć współpracę kilku dronów, z których część jest wykorzystywana jedynie do utworzenia korytarza dla pozostałych - celowo wpływają na przeszkody, aby zniszczyć je detonacją swojej głowicy i tym samym wyczyścić teren.

Oznacza to, że Kijów znalazł swój sposób na rosyjskie zapory i tylko czekać na kolejne doniesienia o zatopieniu kolejnych jednostek. Może okrętów podwodnych, które Rosja utrzymuje w stanie częściowo zanurzonym, aby chronić je przed latającymi dronami, co czyni je doskonałym celem dla ukraińskich bezzałogowych pojazdów nawodnych?