Tajna broń Izraela. Zestawy SPICE

SPICE (Smart, Precise Impact, Cost-Effective) to nazwa zestawu elektrooptyki i systemów GPS, opracowanego przez firmę Rafael. Przekształca zwykłe bomby w inteligentną broń precyzyjnego rażenia. Składa się z głowicy z inercyjnym systemem nawigacji (INS) i systemem GPS. System przesyła operatorom obraz do momentu uderzenia bomby i dostosowuje jej kurs podczas lotu za pomocą składanych skrzydeł.

Dzięki naprowadzaniu satelitarnemu SPICE pozwala na atakowanie zakamuflowanych celów, zapewniając przy tym opcję "zrzuć i zapomnij", nawet dla kilku bomb w tym samym momencie. Dodatkowe sterowne skrzydła zapewnione przez SPICE pozwalają bombie szybować, zwiększając jej zasięg o ok. 60 kilometrów. Co jednak ważniejsze ograniczają błąd uderzenia do promienia ok. 3 metrów.