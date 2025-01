To bardzo zaskakująca trasa. Lotnisko Rzeszów-Jasionka służy jako główny hub logistyczny dla wojskowych samolotów z pomocą militarną dla Ukrainy. Stąd w sprawie lotu RCH890 pojawiły się spekulacje, że samolot mógł przenosić pierwszą realną pomoc militarną z Izraela dla Ukrainy, co byłoby sensacyjną decyzją .

Izrael ma w swoich magazynach dużo broni zebranej podczas walk z islamskimi bojownikami. Jest to najczęściej broń poradzieckiej/rosyjskiej bądź irańskiej produkcji. I w większości taka broń używana jest też przez Ukraińców. Chociażby Hezbollah ma w swoim arsenale niekierowane rakiety kalibru 122 mm m.in. do wyrzutni BM-21 Grad, kierowane pociski przeciwpancerne jak 9K111 Fagot lub 9M113 Konkurs czy amunicję do wielu typów uzbrojenia od broni małokalibrowej czy większych działek automatycznych m.in. 23×152mm do ZU-23.