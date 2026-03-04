Wojna na Bliskim Wschodzie. Pierwsze bojowe zestrzelenie F-35

Informacje o zestrzeleniu podały oficjalne konta Sił Obronnych Izraela. 3 marca pojawiły się doniesienia, że irańskie samoloty szkolno-treningowe Jak-130 patrolują niebo nad Teheranem w towarzystwie myśliwców MiG-29.

To pierwsze doniesienia o zestrzeleniu przez myśliwiec serii F-35 innej załogowej latającej maszyny, od wprowadzenia do służby ich pierwszych modeli w 2006 roku.

Rozwiń

Izraelskie F-35. Jedyne w swoim rodzaju

Izraelskie F-35I Adir jako jedyne na świecie wyróżniają się innymi systemami i awioniką niż ich amerykańskie odpowiedniki. Zmiany obejmują m.in. komunikację, systemy walki elektronicznej, komputery pokładowe oraz wprowadzenie nowego uzbrojenia. Wszystkie modyfikacje opracowują izraelskie firmy zbrojeniowe.

Zestrzelony Jak-130 to najnowszy nabytek irańskich sił powietrznych. Samoloty zostały zakupione od Federacji Rosyjskiej i w 2023 roku dostarczono ich siedem sztuk. Mają za zadanie szkolić pilotów i pełnić misje obronne m.in. zestrzeliwując drony.

Rekordy lotnictwa Izraela

Warto dodać, że izraelski F-35I Adir posiada też rekord pierwszego zestrzelenia jakiegokolwiek celu powietrznego w ramach działań bojowych. Co ciekawe była to inna maszyna Iranu - bezzałogowy dron, co opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Izrael też jako pierwszy w historii zdobył zestrzelenia samolotów w działaniach bojowych na myśliwcach F-16 oraz F-15.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

F-35 zdobył zestrzelenie podczas operacji rozpoczętej przez USA i Izrael wobec Iranu. Do tej pory w amerykańsko-izraelskim uderzeniu został zabity najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei i niektórzy z jego najbliższych współpracowników. Ponadto miało zostać zniszczonych wiele irańskich instalacji wojskowych.

W odpowiedzi Iran rozpoczął kampanię ataków z wykorzystaniem pocisków rakietowych i dronów na terytorium Bliskiego Wschodu. Ataki objęły m.in. Izrael, Kuwejt, Bahrajn czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Trafione zostały także amerykańskie bazy wojskowe, w wyniku czego do tej pory zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy.

Sagrada Família to najwyższy kościół świata. Budowa trwała 144 lata © 2026 Associated Press