„Ja zabijam tylko podludzi”. Dlaczego Rosja dokonuje tylu zbrodni?

Spis treści: 01 "To nie zbrodnia, jeśli masz z tego ubaw"

02 Brutalność samych żołnierzy?

03 Kochanie, nie uwierzysz ilu dziś zabiłem

04 Dziki kraj na wschodzie?

05 Po pierwsze: Apatia wobec przemocy w społeczeństwie

06 Po drugie: Przemoc w wojsku, czyli wykonywanie rozkazów

07 Po trzecie: Propaganda dehumanizacji

08 Narzędzie walki

09 To skończy się tylko wraz z wojną

"To nie zbrodnia, jeśli masz z tego ubaw"

Taki napis znajduje się w jednym z budynków ukraińskiej wsi Wełyka Komyszuwacha, do której dotarli dziennikarze The New York Times. Dla garstki mieszkańców stanowi gorzką pamiątkę po okresie okupacji. Okresie, kiedy z przerażeniem chowali się, gdy rosyjscy żołnierze strzelali do nich dla sportu. Okresie, który gdy dla nich był piekłem, dla Rosjan był zabawą.

W Ukrainie jest dziś wiele takich miejsc, a jeszcze więcej ludzi z takimi historiami. Zniszczeni zostali przez rosyjską armię, która od początku konfliktu za naszą granicą przeraża swoim wojennym bestialstwem. Przed inwazją mało kto się spodziewał, ujrzeć je w takiej skali... choć powinien.

Reklama

Zdjęcie O tym, że wojna w Ukrainie będzie naznaczona zbrodniami mogła sugerować rosyjska interwencja w Syrii, gdzie według raportów organizacji praw człowieka, rosyjscy żołnierze dokonywali ataków na obiekty cywilne m.in. szpitale / DELIL SOULEIMAN / AFP / AFP

Dla Zachodu Ukraina to nie odległa Syria, Jemen czy Etiopia. Ukraina to plaskacz dla zachodniego świata, który pokazał, że konflikty zawsze niosą za sobą zbrodnie, nawet w XXI-wiecznej Europie. Jednak obok tego brutalność wojny w Ukrainie ma swoje osobliwe cechy. Jest ona bowiem niezwykle usystematyzowana ze strony rosyjskiej, gdzie ichniejsze władze zarówno wojskowe, jak i cywilne same napędzają takie działania.

- To, co widzimy w Ukrainie, to typowe działania wojenne, gdyż wojna to świetna pożywka dla zachowań amoralnych i przemocowych. Brutalizm w Ukrainie uderza nas przede wszystkim przez bliskość konfliktu i dostępność materiałów. Jednak w przypadku obecnych działań wojennych istnieją czynniki, które napędzają brutalizm właśnie w rosyjskiej armii - twierdzi dr hab. Aleksandra Szymków-Sudziarska, profesor Uniwersytetu SWPS, psycholożka społeczna i ewolucyjna.

Brutalność samych żołnierzy?

Jak oczywiście można założyć, że Ukraińcy także dokonują pojedynczych aktów bestialstwa, to w żadnym wypadku nie można tego porównywać ze skalą zbrodni rosyjskich. To właśnie Rosjanie co chwila wypuszczają materiały poświadczające o ich brutalności. To właśnie Rosjanie dokonują bezpośrednich ostrzałów obiektów cywilnych, masowych gwałtów czy morderstw. To właśnie Rosjanie pokazują, że... czerpią ubaw na mordzie Ukraińców.

Obok ataków na ludność cywilną, swoistym symbolem potworności współczesnej wojny są rosyjskie media społecznościowe. Regularnie rosyjscy żołnierze wrzucają do nich zdjęcia oraz nagrania z egzekucji, czy materiały opisujące tortury. Takie wręcz chwalenie się zbrodniami sprawia, że rosyjska armia ma wizerunek zbieraniny pozbawionych wszelkich odruchów bestii.

Zdjęcie Wojna w Ukrainie ujawniła prawdziwy stan rosyjskiej armii / STRINGER / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP / AFP

Jednak w tej brutalności niekoniecznie przerażające są tylko "bestie", a ich otoczenie. Rosyjscy żołnierze często mają rodziny, wyjeżdżają na przepustki i prowadzą poza wojną zupełnie normalne życie. Okazuje się, że człowiek, który do niedawna odpowiadał za śmierć cywili, nagle jest zwykłym członkiem społeczeństwa. Społeczeństwa, które nie tylko wie, co on robi, ale także go za to chwali.

Kochanie, nie uwierzysz ilu dziś zabiłem

We wspomnianych rosyjskich mediach społecznościowych zdjęcia mordów czy doniesienia o ostrzałach niewinnych cywili zbierają mnóstwo lajków. Idealnie pokazują, że gdy rosyjscy żołnierze dokonują zbrodni, to rosyjscy cywile nie tylko co ich nie podważają czy nie ignorują, ale po prostu mocno aprobują.

Wojenne bestialstwo rosyjskich żołnierzy jest już na tyle splecione z rosyjskim życiem, że pośrednio zwykli Rosjanie sami mają w nim uczestniczyć. Niespełna dwa miesiące po rozpoczęciu inwazji Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała przechwycone nagranie rozmowy żołnierza ze swoją żoną, którą zidentyfikowano jako rosyjską parę. Nie dotyczyła tęsknoty czy życzeń bezpieczeństwa... lecz gwałtów, do których kobieta z chichotem namawiała męża.

Wideo youtube

To jeden z wielu przykładów, że brutalność rosyjskiej armii łączy się ze światem rosyjskich cywili. Światem, którego przed wojną zdawaliśmy się nie dostrzegać, mimo że był tuż obok nas. Światem wypełnionym przemocą, która teraz przeraża nas od momentu, gdy znalazła ujście w Ukrainie.

Dziki kraj na wschodzie?

Chcąc wytłumaczyć rosyjską brutalność w Ukrainie, łatwo sięgnąć do narodowych stereotypów. Wielu może przypomnieć sobie to wyobrażenie rosyjskiego żołnierza jako barbarzyńcę ze Wschodu. Stąd łatwo uznać, że Rosjanie "po prostu tacy są" i dokonują zbrodni z jakiegoś niedającego się wytłumaczyć powodu.

Oznaczałoby to jednak, że istnieją narody, które mają jakiś wrodzony pociąg do bestialstwa, co jest nieprawdą. Historia już pokazała, że reprezentanta każdego, nawet najbardziej cywilizowanego narodu, można tak uformować, aby usystematyzować w nim zbrodnię.

Zdjęcie W historii najsławniejszym przykładem narodu, którego społeczeństwo zostało usystematyzowane pod kątem akceptacji zbrodni wojennych byli oczywiście Niemcy. Jednak we współczesnej historii na mniejszą skalę dokonywały tego także inne zachodnie państwa, np. Stany Zjednoczone, których żołnierze wykazywali się dużym brutalizmem w czasie Wojny wietnamskiej, na co istniało swoiste przyzwolenie wśród dowództwa

Ważnym słowem jest tu "uformować". W Rosji panuje reżim, który traktuje agresję jako narzędzie, jakie wpaja w społeczeństwo. Sama władza naciska na psychologię Rosjan, tworząc samonapędzającą się machinę. Powstający przez to potwór, jakim jest systematyczna brutalność, realizuje się na trzech płaszczyznach.

Po pierwsze: Apatia wobec przemocy w społeczeństwie

Maria Domańska w swojej publikacji "Uzależnieni od konfliktu. Wewnętrzne uwarunkowania antyzachodniej polityki Kremla" wskazuje, że w Rosji istnieje silna "kultura przemocy". Bazuje na wielowiekowym przeświadczeniu, że właśnie przemoc jest głównym regulatorem w relacjach między państwem a obywatelem. Moskwa to wykorzystuje, do łamania praw człowieka.

Siła i przemoc to w Rosji sposoby rozwiązywania konfliktów i pokazywania swojej pozycji w hierarchii. Są one tak silnie wbudowane w rosyjskie życie społeczne, że nie robią już negatywnego wrażenia na zwykłych Rosjanach. Wobec przejawów agresji dookoła siebie ci wykazują specyficzną apatyczność, połączoną z akceptacją. Na szeroką skalę ukazała to właśnie wojna w Ukrainie, jednak takie podejście w ostatnich latach już zebrało wiele ofiar.

Zdjęcie W Rosji przemoc i siła są często postrzegane jako tradycyjne wartości. Dlatego wielu Rosjan podchodzi do nich z szacunkiem / ALEXANDER NEMENOV/AFP / AFP

Idealnym przejawem zakorzenienia brutalności w rosyjskim społeczeństwie jest kwestia przemocy domowej, która nie tylko osiąga w nim jedne z najwyższych wskaźników na świecie, ale przekracza granice sadyzmu. Jak w przypadku 28-letniej Anastazji Owsiannikowej, której mąż w 2016 roku wrzucał do sieci zdjęcia jej zmaltretowanego ciała, z opisami, "że wie, jak utrzymywać w ryzach swoją kobietę", zbierając za to pozytywne komentarze.

- Zdecydowanie można to zaliczyć do czynników kulturowych, gdzie Rosjanom wewnątrz ich kultury, kult siły towarzyszy od dawna. [...] Jeśli żyje się w kraju, gdzie tyle się o tym mówi, to przemoc staje się normatywnym sposobem na rozwiązywanie różnych problemów - staje się łatwo dostępnym i dopuszczalnym narzędziem. Tworzy się tolerancja i akceptacja zachowań, które w rządach prawa są sankcjonowane prawnie, a których to sankcji, czy w ogóle regulacji prawnych, w Rosji po prostu nie ma np. we wspomnianej regulacji przemocy domowej - wskazuje profesor Szymków-Sudziarska.

Brutalność otacza samych Rosjan, więc nic dziwnego, że eksploatują ją wobec wrogiej Ukrainy. Ten schemat jest idealny dla rosyjskich wojskowych, którzy wykorzystując wykreowaną apatyczność wobec przemocy, w armii stawiają ją na piedestał.

Po drugie: Przemoc w wojsku, czyli wykonywanie rozkazów

Gdy w Polsce funkcjonowała jeszcze obowiązkowa służba wojskowa, zwracano uwagę na kwestię tzw. fali. Legendy o patologicznych praktykach w armii były wręcz jej stygmatem. Jednak żadne, nawet najbardziej brutalne legendy o "fali" nie mogą się równać do realnych bestialstw jej rosyjskiego odpowiednika, diedowszczyzny.

W rosyjskim wojsku od dekad istnieje przyzwolenie na znęcanie się nad poborowymi i rekrutami. Oficerowie i starsi żołnierze biją, torturują, gwałcą, a w skrajnych przypadkach także zabijają żołnierzy, gdy "otrzęsiny" wymkną się spod kontroli. Diedowszczyzna była wskazywana jako problem rosyjskiej armii w raportach zachodnich wojskowych jeszcze z lat 90. i dwutysięcznych. Mimo że takie przypadki są skrzętnie ukrywane, w rosyjskich mediach do dziś wypływają doniesienia o przypadkach zabójstw żołnierzy, przez "kolegów".

Zdjęcie Brutalne praktyki w rosyjskim wojsku doprowadziły do powstania w 1989 roku Komitetu Matek Żołnierzy Rosji, organizacji praw człowieka założonej przez kobiety, których bliscy trafiali do armii. Ta organizacja prowadzi nierówną walkę z rosyjskimi władzami, zwracając uwagę na problem łamania praw człowieka

Diedowszczyzna jest wręcz wkomponowana w proces szkolenia rosyjskiej armii. Ma wbić żołnierzom posłuszność i poczucie hierarchii. Gdy na początku przechodzą upokorzenia, mają w sobie przeświadczenie, że w przyszłości sami będą kogoś poniżać. Przemoc uczy też żołnierza, aby nie podważać wojskowego systemu i rozkazów. Skoro inni nie sprzeciwiają się diedowszczyźnie, to on sam też musi w nią wejść. I co najważniejsze, utrwala agresję, którą żołnierz będzie traktował jako okazywanie siły wobec wroga.

- Główną funkcją takich praktyk jest złamanie człowieka i postawienie go w zupełnie innej autorytarnej rzeczywistości. Po takim traumatycznym przeżyciu łatwiej też manipulować człowiekiem. Trudno powiedzieć jak bardzo takie doświadczenie przemocy wpływa na jej stosowanie na froncie, jednak zgadzam się, że pozwala to utożsamić żołnierzom przemoc z manifestacją wyższości - dodaje profesor Aleksandra Szymków-Sudziarska.

Samo szkolenie uczy rosyjskiego żołnierza, że brutalność jest częścią życia w armii. Łączone jest to z wymogiem bezwzględnego wykonywania rozkazów oraz strachem przed sprzeciwem wobec ich wykonania. Sama zasada "wykonywania rozkazów" jest niezwykle wygodna nie tylko dla dowódców, ale i samych żołnierzy w kontekście dokonywania zbrodni.

- Żołnierz, który wewnętrznie może nie chcieć zabijać, a który został zaciągnięty na front siłą np. poprzez mobilizację, szuka różnych usprawiedliwień, aby zachować dobre mniemanie o sobie. Postrzeganie siebie jako wykonawcę rozkazów jest jednym sposobem. Drugim jest dehumanizacja przeciwnika - kontynuuje profesor Szymków-Sudziarska.

Po trzecie: Propaganda dehumanizacji

Odczłowieczanie to ważny element wiążący brutalizm rosyjskich cywili i żołnierzy podczas konfliktu w Ukrainie. Występuje na przykład w kampanii nazywania Ukraińców nazistami. Potęguje brutalizm Rosjan, bo jeśli kogoś nie postrzega się jako człowieka, naturalnie łatwiej jest dokonywać wobec niego okropieństw.

Rosyjska propaganda doprowadza do tego, że Rosjanie nie pojmują wojny jako walki z ludźmi mieszkającymi w Ukrainie, a walkę z "ideą ukraińskości". Przedstawił to m.in. zmarły rosyjski najemnik, Igor Manguszew, gdy w jednym z najdosadniejszych przykładów rosyjskiego brutalizmu wojennego wygłosił dehumanizujący monolog, trzymając "czaszkę zabitego ukraińskiego żołnierza".