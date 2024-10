Japonia ma broń hipersoniczną. Wydało się po zdjęciu na publicznej drodze

Użytkownik o nazwie 1ZZ-FETaz udostępnił w serwisie X fotografię przedstawiającą tajemniczy pojazd z wyrzutnią wyposażoną w pociski rakietowe, który zatrzymał się na przydrożnym parkingu. Post zawierał komentarz w języku japońskim, który można przetłumaczyć na: "Na parkingu w Numazu przy Zatoce Suruga widziałem pojazd Sił Samoobrony. Fajnie!".

Japonia przyspiesza zbrojenie

Wpis z miejsca wywołał ogromne zainteresowanie, bo okazuje się, że to system Hyper-Velocity Gliding Projectile (HVGP), opracowywany w celu obrony odległych japońskich wysp. Pierwotnie miał on wejść do służby w japońskich siłach zbrojnych w 2029 roku, ale ze względu na "zmieniającą się sytuację w regionie, szczególnie rosnące obawy związane z militarną postawą Chin oraz zdolnościami rakietowymi Korei Północnej", prace przyspieszono i wdrożenie zaplanowano już na 2026 rok (w pierwszej kolejności dla Hokkaido i Kiusiu).

