Rosjanie ogłosili wielki sukces. Rozbierają niemieckiego Leoparda

Szacuje się, że do tej pory dostarczono do Kijowa ok. 200 egzemplarzy czołgów Leopard 2, które z miejsca stały się jednym z najważniejszych elementów ukraińskiego arsenału pancernego. Pochodzą one z różnych krajów, i tak Niemcy miały zagwarantować 50 czołgów Leopard 2A6, kolejne 14 jednostek tego samego modelu pojechało do Ukrainy z Polski, a Norwegia i Kanada dostarczyły odpowiednio osiem i cztery egzemplarze wersji Leopard 2A4. Wiadomo też, że do końca 2024 roku do Ukrainy z różnych źródeł trafić ma jeszcze 80 sztuk, w tym z Niderlandów i Hiszpanii.

Leopard w rękach Rosji. Ma zdradzić tajemnice

A jak ze zniszczeniami? Mówi się, że łącznie ok. 30 czołgów Leopard 2 zostało zniszczonych lub uszkodzonych w walce, a 15 przechwyconych przez siły rosyjskie. Ale jak pisaliśmy już w kwietniu, przejęcie to jedno, a odzyskanie z pola bitwy to zupełnie inna sprawa - nic więc dziwnego, że strona rosyjska podzieliła się właśnie nagraniem z przyjazdu czołgu na teren przedsiębiorstwa Uralwagonzawod i oświadczeniem, które może sugerować, że eksperci firmy nie mieli wcześniej okazji dokładnie przyjrzeć się tej konstrukcji. Jak możemy zobaczyć na filmie, Leopard przyjechał na ciężarówce z naczepą, a na miejscu czekał dźwig, aby go rozładować.

Pojazd przeciwnika obecnie stoi na podnośnikach. Specjaliści z koncernu Uralwagonzawod rozpoczęli demontaż podzespołów, systemów i jednostek czołgu Leopard. Po przeprowadzeniu badań i analizie wyników zostanie sporządzona ekspercka ocena rzeczywistego poziomu techniczno-wojskowego poszczególnych systemów oraz pojazdu jako całości czytamy w oświadczeniu.

Rozbiorą go śrubka po śrubce

Rosyjscy inżynierowie skupią się teraz na kluczowych komponentach i systemach czołgu, a ich głównym celem będzie analiza rozwiązań technologicznych i innowacji zastosowanych w tej konstrukcji. Jak sugerują specjaliści z BulgarianMillitary.com, aby jak najbardziej wspomóc siły rosyjskie na froncie, w pierwszej kolejności przeanalizowany zostanie najpewniej pancerz, który składa się z kombinacji materiałów kompozytowych i ceramiki, zaprojektowanych w celu zapewnienia wysokiej ochrony przed bronią przeciwpancerną.

Badanie tych materiałów może dostarczyć cennych danych do poprawienia skuteczności ataków, a w następnej kolejności ulepszania rosyjskich czołgów, zwłaszcza w kontekście odporności na nowe rodzaje broni. Dodatkowo rosyjscy inżynierowie zbadają uzbrojenie i systemy elektroniczne czołgu Leopard 2, w tym 120-milimetrową armatę gładkolufową oraz zautomatyzowane systemy kierowania ogniem. Przeanalizują również optoelektroniczne systemy obserwacyjne, które odgrywają kluczową rolę w precyzji i skuteczności w walce - mówiąc krótko, taka analiza daje strategiczną przewagę, umożliwiając adaptację taktyk i technologii wykorzystywanych na froncie.

Co potrafi Leopard 2?

Czołg Leopard 2, opracowany przez niemiecką firmę Krauss-Maffei, jest jednym z najbardziej udanych czołgów podstawowych na świecie. Jego wymiary to 9,67 m długości (z armatą), 3,75 m szerokości i 3 m wysokości, a masa czołgu waha się między 55 a 65 ton, w zależności od wersji i konfiguracji. Napędzany jest silnikiem diesla MTU MB 873 Ka-501 o mocy 1500 koni mechanicznych, co zapewnia maksymalną prędkość około 72 km/h na drodze i 50 km/h w terenie. Leopard 2 jest zaprojektowany z wielofunkcyjnymi systemami przekładni, które umożliwiają szybkie manewrowanie i stabilność przy dużych prędkościach.

System kierowania ogniem czołgu Leopard 2 jest bardzo zaawansowany i obejmuje wiele elementów. Głównym systemem jest typ 2A5 "FCS (Fire Control System)", który integruje dalmierze laserowe i komputery balistyczne, zapewniając wysoką precyzję ognia. Główne uzbrojenie stanowi 120-milimetrowa armata gładkolufowa Rh-120, produkowana przez Rheinmetall, zdolna do wystrzeliwania różnych typów amunicji, w tym APFSDS (Armor-Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot) i HEAT (High-Explosive Anti-Tank).

Korzystają z niej zarówno wersja A6, jak i A4, ale w nowszej wersji jest ona dłuższa. To sprawia, że pociski mają lepsze właściwości balistyczne i mogą lecieć na odległość aż pięciu kilometrów, czyli o trzy więcej niż z działa wersji A4. Oprócz głównej armaty czołg posiada uzbrojenie dodatkowe, w tym karabin maszynowy MG3 kal. 7,62 mm zamontowany na wieżyczce oraz snajperski karabin maszynowy MG-2 kal. 12,7 mm, który może być używany przeciwko celom powietrznym i naziemnym.

Leopard 2 jest zaprojektowany do działania w złożonych warunkach bojowych, integrując technologie umożliwiające załodze szybkie reagowanie na zagrożenia i realizowanie misji z dużym stopniem bezpieczeństwa i efektywności. Do tego w wersji 2A6 ma dodatkowy pakiet pancerza z przodu wieży, zwiększający ochronę przed pociskami wrogich czołgów oraz przeciwodłamkowe wykładziny wewnątrz wieży.