Jedna głowica to za mało. Rosja chałupniczo wzmacnia swoje pociski

Kolejna rosyjska samoróbka, ale działa

Rosja dodaje po prostu drugi ładunek, podobno zawierający fragmenty stali, w celu zwiększenia ogólnego efektu niszczącego. Ten ładunek odłamkowy czyni z Ch-101 broń skuteczniejszą przeciwko personelowi i bardziej miękkim celom, a także zwiększa promień rażenia, co bywa przydatne w przypadku choćby problemów z precyzją trafienia. Specjaliści zaznaczają jednak, że jest to rozwiązanie zupełnie odmienne od bliźniaczych głowic bojowych spotykanych w niektórych zachodnich rakietach manewrujących, w których ładunek prekursorowy służy do przebijania utwardzanych konstrukcji, po czym do akcji wkracza druga głowica.

Rosyjskie rozwiązanie ma na celu jedynie wzmocnienie efektów obszarowych, co nie znaczy jednak, że nie jest skuteczne. Nawet jeśli odbywa się to kosztem zasięgu pocisku, bo to akurat nie stanowi problemu - Ch-101 w podstawowej specyfikacji, wystrzelony z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, może razić cele niemal w każdym miejscu w Europie. Ale jak zwraca uwagę serwis The War Zone, jest to ciekawa informacja również z innego powodu, a mianowicie ujawnia improwizowany charakter wielu rosyjskich adaptacji.

Taki, który może negatywnie wpłynąć na możliwości pocisków, bo warto przypomnieć, że jeden Ch-101 ostatnio spadł jeszcze na terytorium Rosji. Przyczyna katastrofy nie została podana, ale korpus rakiety nie wykazywał żadnych śladów uszkodzeń ze strony pocisków przeciwlotniczych, co może wskazywać na nieprawidłowe działanie.

I tym razem taki scenariusz również jest możliwy, bo choć Defense Express, ukraiński serwis poświęcony bezpieczeństwu i obronności, podaje, że rakieta została zestrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, nie można też wykluczyć awarii technicznej.