Koniec zabawy. Amerykańscy marines testują robo-psy z karabinami

Vision 60 to mistrz przetrwania

A mowa o czworonożnych robotach Vision 60 firmy Ghost Robotics, który są średniej wielkości wytrzymałymi, zwinnym i trwałymi konstrukcjami operującymi w każdych warunkach pogodowych. Zostały one zaprojektowane do szybkiej adaptacji do nowych środowisk, odzwierciedlając możliwości adaptacyjne ssaków w różnorodnych krajobrazach miejskich i naturalnych.

Według firmy nawet w nieznanym otoczeniu lub w przypadku awarii czujników wizyjnych ich roboty wykazują niezwykłą odporność, szybko wracając do "zdrowia" po awariach, poślizgach lub upadkach, zapewniając tym samym nieprzerwany ruch. Inżynierowie nieustannie pracują też nad doskonaleniem ich umiejętności poruszania się po różnych terenach, obejmujących chodzenie, bieganie, czołganie się, wspinanie się i ostatecznie pływanie.

Wideo youtube

Rewolucyjny system SENTRY

Tym razem cała uwaga skupia się jednak na wielozadaniowym systemie zdalnej broni SENTRY, którego zadaniem jest zwiększenie wskaźników powodzenia misji w scenariuszach "zero niepowodzeń". Wykorzystuje on cyfrowy system obrazowania (DIS) z zaawansowanymi funkcjami automatycznego wykrywania i rozpoznawania celu (ATD/ATR), oferując autonomiczne skanowanie, wykrywanie, klasyfikację, śledzenie i raportowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybkie i skuteczne reakcje taktyczne. Platforma została też zaprojektowana z myślą o lekkości i wszechstronności, więc jej przenoszenie jest łatwe, a opcje montażu bogate.

MARSOC może wykorzystać te zmechanizowane jednostki podczas misji w trudnym terenie, gdzie np. za sprawą ciasnych przestrzeni niemożliwe jest wysłanie człowieka lub zwiększając z ich pomocą możliwości jednostek wywiadu polowego i rozpoznania. Według ekspertów The War Zone, wykorzystując robo-psy MARSOC zmniejsza ryzyko nieodłącznie związane z niektórymi operacjami, jak poruszanie się w zamkniętych tunelach i okopach, gdzie walka w zwarciu stwarza poważne zagrożenie.

I chyba trafili oni w czuły punkt, bo po ich publikacji MARSOC wydał oświadczenie, w którym nieco tłumaczy się z ostatnich testów. Twierdzi w nim, że Q-UGV, określany jako" pies-robot ", jest poddawany obecnie ocenie jako jeden z wielu elementów technologii z zakresu robotyki naziemnej. Zapewnia też, że nie wykorzystuje obecnie tej możliwości, a do tego broń to tylko jeden z wielu potencjalnych ładunków w przypadku tej technologii i innych mogą obejmować ładunki ISR lub EW.

MARSOC zna i przestrzega wszystkich zasad Departamentu Obrony dotyczących broni autonomicznej, a komentarze Onyx Industries mogą bardziej wskazywać na ich obecną lub przyszłą ofertę. Komentarze te nie powinny być interpretowane jako możliwości lub szczególne zainteresowanie jednym z wielu przypadków użycia podczas oceny komentuje MARSOC w oświadczeniu dla TWZ.