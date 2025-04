Jest tani i niebezpieczny. Ukraina o rosyjskiej nowości

Jak poinformowały Siły Zbrojne Ukrainy, Rosja wykorzystuje do atakowania przyfrontowego miasta Sumy zupełnie nowy model drona-kamikadze. To fatalne wieści dla obrońców Kijowa, zwłaszcza że konstrukcja jest zaawansowana technologicznie i dobrze zbudowana, co wskazuje na seryjną produkcję. Co gorsze, to kolejne potwierdzenie, że Moskwa jest w stanie pozyskiwać materiały i podzespoły potrzebne do produkcji pomimo nałożonych sankcji.