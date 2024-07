Już są na Ukrainie. Niemcy dotrzymały słowa

Kolejne czołgi Leopard 1A5 trafiły na Ukrainę

Pierwsze czołgi Leopard 1A5 trafiły na Ukrainę jesienią 2023 roku. Kraje Europy zapowiedziały, że wyślą łącznie ok. 220 maszyn, z czego ponad 160 to modele Leopard 1A5, a po 30 stanowią specjalne wersje belgijskie (1A5BK) i norweskie (1A5DK). Nie wiadomo, ile obecnie na froncie działa czołgów Leopard i w jakich są one wersjach.

Leopard 1A5 to ostatnia modyfikacja czołgów Leopard 1, wprowadzona w drugiej połowie lat 80. XX wieku. Jej uzbrojenie stanowi armata L7A3 105 mm, która pozwala na walkę z takimi radzieckimi konstrukcjami jak T-62 czy T-64. Wraz z wersją 1A5 wprowadzono ulepszone pociski APFSDS, dzięki którym Leopard 1 może nawiązać walkę ze starszymi wersjami T-72.