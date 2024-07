Jak donosi serwis The Bulgarian Military, powołując się na informacje podane przez rosyjski koncern lotniczy United Aircraft Corporation, Kreml pierwszy raz na tak dużą skalę rozmieścił na Ukrainie swoje supermyśliwce Su-57 Felon. Analitycy militarni tłumaczą, że to dowód na to, iż Rosja coraz bardziej obawia się pierwszych sztuk dostarczonych do Sił Powietrznych Ukrainy amerykańskich myśliwców F-16.

— Nasz najnowocześniejszy myśliwiec piątej generacji Su-57 służy do realizowania najbardziej skomplikowanych zadań. Maszyna jest w stanie wykonywać misje w warunkach zagęszczonej obrony powietrznej wroga, ze względu na posiadane zaawansowane systemy stealth. Pomimo wysokiego zaawansowania istniejących samolotów, biuro projektowe Suchoj wciąż pracuje nad udoskonaleniem i rozszerzeniem funkcjonalności w ramach zadań Północnego Okręgu Wojskowego — przekazała agencji TASS firma United Aircraft Corporation.

