Tysiące dronów na jednego żołnierza. Chiny szokują świat

Miliony dronów kamikadze uderzy we wroga

Operator nadzoruje bezzałogowca za pomocą gogli AR. Wszystko odbywa się zaskakująco sprawnie. Armia przyznała, że drony mogą zostać wyposażone w ostre elementy lub materiały wybuchowe, które mogą poważnie zranić lub nawet zabić żołnierza. W obu przypadkach dochodzi do eliminacji go z pola walki, co jest kluczowym elementem działań wojennych.

Analitycy wojskowi uważają, że w przypadku wybuchu wojny, Chiny mogą w krótkim czasie wyprodukować dziesiątki milionów takich dronów kamikadze i dokonać z ich pomocą niewyobrażalnej rzezi wśród szeregów wroga, a nawet ludności cywilnej najechanego kraju. Amunicja krążąca może przynieść efekt znacznie lepszy od amunicji kasetowej.

Pekin stawia na drony i roboty w armii

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza stawia nie tylko na drony, od kilku lat intensywnie rozwijane są tam robo-psy. Armia pokazała je w akcji. Jak informowała Karolina Majchrzak w niedawnym artykule, czworonożne maszyny zostały wyposażone w lekkie karabiny maszynowe QBB-97. To karabin kalibru 5,8 mm o długości 800 mm i wadze 3,95 kg, który charakteryzuje się zasięgiem skutecznym 600 m.