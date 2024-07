Jak podaje rosyjska rządowa agencja prasowa TASS — do katastrofy rosyjskiego śmigłowca doszło w trakcie rutynowego lotu w rejonie żyzdrinskim. Prawdopodobnie przyczyną katastrofy była usterka techniczna. Na ten moment brak jest jednak na ten temat szczegółowych informacji. Maszyna rozbiła się na opustoszałym obszarze, pilot i operator uzbrojenia nie przeżyli.

Mi-28 – co to za śmigłowiec?

Zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym im. Michaiła Mila Mi-28, to rosyjski śmigłowiec szturmowy mający być odpowiednikiem amerykańskiego śmigłowca AH-64 Apache. Maszyna posiada dwuosobową załogę, która siedzi w tzw. układzie tandem, czyli pilot siedzi za strzelcem. Jest to obecnie najpopularniejszy układ w śmigłowcach szturmowych.

Mi-28 oblatany został w 1982, a produkowany jest od 1987 roku. Od tego czasu powstało 126 egzemplarzy maszyny. Jej obecnymi użytkownikami są Rosja, Algieria, Uganda oraz Irak. Maksymalna prędkość tej rosyjskiej maszyny, to 305 km/h, a jej zasięg wynosi 460 kilometrów.

Jakie uzbrojenie przenosi Mi-28?

Głównym zadaniem śmigłowca Mi-28 jest niszczenie czołgów i innych celów opancerzonych. Maszyna posiada do tego szeroką gamę uzbrojenia. Należy do niego automatyczne działko kalibru 30 mm, które strzelać może zarówno amunicją odłamkową, jak i przeciwpancerną, która zdolna jest do niszczenia lekko opancerzonych celów na dystansie nawet 1,5 kilometra. Działko ma możliwość strzelania ze zmienną szybkostrzelnością, od 200 do 800 strzałów na minutę.

Głównym uzbrojeniem śmigłowca szturmowego Mi-28 są przeciwpancerne pociski kierowane 9M120 Ataka opracowane w 1980 roku. Powstało wiele wariantów tej broni. Podstawowy posiada głowicę tandemową, która służy do niszczenia ciężko opancerzonych celów posiadających dodatkowo pancerz reaktywny. Oprócz tego występuje także wariant termobaryczny do walki z piechotą, a także wersja przeciwlotnicza używana przede wszystkim przeciwko śmigłowcom. Mi-28 może przenosić do 16 pocisków Ataka na swoich pylonach podskrzydłowych. Choć zwykle podwiesza się 8 sztuk 9M120 oraz 2 wyrzutnie pocisków niekierowanych S-13 kalibru 122 mm, lub S-8 mniejszego kalibru.

Katastrofa Mi-28 – efekt zachodnich sankcji?

Mi-28 został tak skonstruowany, aby kluczowe elementy konstrukcji osłonięte były tymi mniej ważnymi, a witalne elementy podwojono i odpowiednio rozdzielono, dzięki czemu uszkodzenie jednego nie jest w stanie unieszkodliwić maszyny.

Do tej pory sytuacji, w których rosyjski śmigłowiec się rozbił, było dość niewiele. W 2015 roku jeden z egzemplarzy rozbił się podczas pokazów lotniczych, w 2016 Mi-28 uległ katastrofie podczas akcji bojowej w Syrii, w 2023 doszło do katastrofy Mi-28 na Krymie, a na początku tego roku, podczas pełnienia misji pokojowej, rozbił się ugandyjski śmigłowiec. Dzisiejsza katastrofa rosyjskiego śmigłowca Mi-28 jest kolejną w ostatnich latach, co może zwiastować problemy techniczne wynikające chociażby z zachodnich sankcji.