Katastrofalne straty Rosjan. Zostało cmentarzysko wraków

Rosjanie napierają na pozycje Ukraińców

Forbes kilka dni temu donosił, że na jeden ciężki pojazd Ukraińców, Rosjanie tracą trzy, co także można przełożyć na straty w ludziach. W trakcie obecnej ofensywy Rosjanie w ciągu jednego dnia potrafią tracić po 1000 żołnierzy i dziesiątki sztuk ciężkiego sprzętu jak czołgi, artyleria czy systemy obrony powietrznej.

Z drugiej strony jednak Rosjanie ciągle mają możliwości zastępowania swoich strat. Jak wskazuje Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, Rosja może miesięcznie produkować tyle czołgów, aby spokojnie zastąpić ich straty na froncie. Ich jakość oczywiście jest znacznie gorsza niż przedwojenne standardy, ale w momencie trwającej wojny na wyniszczenie nie ma to znaczenia. Również straty w ludziach mają być niwelowane prowadzoną "cichą mobilizacją" w odległych rejonach Rosji, przy ciągłym utrzymaniu poparcia wojennego za sprawą sukcesywnej propagandy.

W tym czasie Ukraińcy jak mają przewagę obrony, to jednak zmasowanie ataku prowadzi do wymęczenia i pęknięć w liniach defensywnych. Instytut Badań nad Wojną zauważył np. że Rosjanie osiągnęli taktyczne korzyści na południowy wschód od Kupiańska wzdłuż krytycznej trasy Kupiańsk-Szwatowo w pobliżu miejscowości Krokhmalne. Choć same zdobycze nie muszą się przełożyć na większe sukcesy taktyczne i umożliwienie bardziej niebezpiecznych ataków, wskazują, że zmęczenie wojenne dotyka Ukraińców.

2024 rok będzie dla Ukraińców prawdopodobnie rokiem obrony i próby utrzymania swoich terenów przy jak najmniejszych stratach. Dlatego tak ważna dla Kijowa jest walka o utrzymanie zachodniego wsparcia, a dla Moskwy, jej rozbicie. Bez niej cała koncepcja obrony wschodniej części Ukrainy, skazana jest na niepowodzenie.