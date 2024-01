Ukraina dronami stoi

Z przemówienia ukraińskiego prezydenta wynika, że do końca 2024 roku do Sił Zbrojnych Ukrainy trafić ma aż milion dronów. Oznacza to, że codziennie linie produkcyjne w całym kraju powinno opuszczać ok. 2732 jednostek - czy to w ogóle możliwe do wykonania?



Według ukraińskich ekspertów tak, bo Ukraina będzie starała się jak najbardziej zwiększyć lokalną produkcję wojskową. Lokalny przemysł, nazywany "motorem ożywienia gospodarczego", musi zwiększyć moce produkcyjne co najmniej sześciokrotnie i takie są właśnie plany Kijowa.

Dziś dowiadujemy się natomiast, że aktywny udział w tym procesie mają wziąć też "zwykli Ukraińcy". To właśnie z myślą o nich powstała platforma dronów Żytomierz, dzięki której każdy zainteresowany będzie miał okazję nauczyć się samodzielnego montażu dronów FPV.

To platforma jednocząca inżynierów, dostawców, logistyków i darczyńców, dzięki czemu "ptaków" będzie jeszcze więcej. Mychajło Fiodorow, Minister Transformacji Cyfrowej Ukrainy, wyjaśnia przy okazji wszystkie kroki, jakie trzeba podjąć, aby zaangażować się w pomoc z jej udziałem.