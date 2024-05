Klatki były do niczego. Rosja ma nowy pomysł na "cudowne czołgi"

Rosyjscy czołgiści będą zadowoleni

Te ulepszenia rosyjskich czołgów mają na celu przeciwdziałanie rosnącemu zagrożeniu ze strony dronów i nowoczesnej amunicji coraz częściej wykorzystywanych we współczesnych działaniach wojennych. Co ciekawe, podobna konstrukcja osłania w tym przypadku nie tylko wieżę, ale także obszary silnika i skrzyni biegów, więc jeśli okaże się skuteczna, z pewnością będzie mile widziana przez rosyjskich żołnierzy. Szczególnie że teoretycznie powinna być trwalsza i mniej podatna na uszkodzenia, a do tego w mniejszy sposób wpływać na obsługę pojazdu.

Takie rozwiązanie w odróżnieniu od klatki nie ogranicza widoczności i nie utrudnia obsługi uzbrojenia (przypomnijmy tylko, że wspomniany już wcześniej "stalowy żółw" uniemożliwiał pełen zakres obrotu wieży czołgu, który tym samym mógł strzelać tylko w kierunku, w którym się poruszał), jednocześnie chroni jednak bloki pancerza dynamicznego przed odłamkami oraz umożliwia łatwe wsiadanie i wysiadanie załogi.

Co więcej, rozwiązanie to wydaje się na tyle uniwersalne, że z łatwością można będzie je zaadaptować także do innych modeli czołgów. Pytanie tylko, jak ze skutecznością, ale pewnie nie będziemy długo czekać na odpowiedź.