Okręt zaopatrzeniowy Wsiewołod Bobrow

Jednostka, która została uszkodzona w rejonie Wyspy Węży to jeden z najnowszych statków w rosyjskiej flocie. Jednostkę, w przeciwieństwie do krążownika Moskwa, udało się uratować i została ona odholowana do Sewastopola, a załoga ewakuowana. Jednostka będzie jednak wymagała poważnych napraw i trudno sobie wyobrazić aby jeszcze wzięła czynny udział w ataku na Ukrainę.

Wsiewołod Bobrow to pomocniczy statek zaopatrzeniowy projektu 23120, który służy do przechowywania i transportu ładunków, słodkiej wody i amunicji, dostarczania zaopatrzenia dla innych okrętów na otwartym morzu i w portach, również w warunkach arktycznych. Statki tego projektu mogą też wykonywać misje ratownicze. W sumie Rosja zamówiła trzy jednostki tego typu.

Reklama

Statki Projektu 23120 są budowane w Petersburgu. Pierwszą jednostką był "Elbrus", którego budowa rozpoczęła się 14 listopada 2012 r., w 100-lecie petersburskiej stoczni Severnaya. "Elbrus" został zwodowany w czerwcu 2015 r., a jego testy morskie rozpoczęto we wrześniu 2016 r. Wsiewołod Bobrow to druga jednostka tego typu, która weszła do służby w tym roku.

Konstrukcja statków Projektu 23120 oparta jest na planach cywilnych statków zaopatrujących platformy wiertnicze. Są przystosowane do służby w bardzo niskich temperaturach, występujących m.in. w Arktyce. Mogą też pływać po lodzie o grubości 60-80 cm.

Ich załogę stanowi 27 osób, ale liczba ta może zostać zwiększona do ponad 50. Na rufie są wyposażone w dźwig o udźwigu 50 ton. Są również wyposażone we wciągarki holownicze do holowania statków będących w niebezpieczeństwie.

Rosjanie cały czas starają się zachować kontrolę nad Wyspą Węży, ponieważ będą dzięki temu mieli przyczółek, który stanowi zagrożenie dla Odessy i obwodu odeskiego, stąd obecność Bobrowa w tej okolicy...