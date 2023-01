Kolejne Patrioty zostaną dostarczone Ukrainie. Który kraj wyśle specjalny pakiet pomocy wojskowej?

Dlaczego systemy Patriot są takie ważne?

Systemy Patriot to amerykański system rakietowy, który służy do obrony powietrznej na średnich i dużych wysokościach — ma on zapewnić obronę przeciwrakietową. Broń ta jest w stanie niszczyć wrogie cele znajdujące się na wysokości nawet do 24 km. W zależności od pocisku zasięg działania systemu wynosi od 50 do 160 km.

W wersji PAC-3 prawdopodobieństwo trafienia wrogiego celu powietrznego wynosi 80-90 proc., a szanse zniszczenia taktycznego pocisku balistycznego wynoszą 60-80 proc. Pociski, które wykorzystywane są w systemach Patriot, osiągają prędkość około 1600 m/s.