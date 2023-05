Kolejny superczołg Putina zniszczony. To już masakra

Strata na 4,5 miliona dolarów

Jak wskazuje portal Oryx, był to 20 T-90M, który padł na wojnie. Tak okrągła liczba jest możliwa dzięki zintensyfikowaniu użycia tych czołgów na froncie oraz nowym dostawom. Sami oficjele Kremla lubią paradować przy T-90M, które ciągle opuszczają rosyjskie fabryki, zapewniając Ukraińcom nowe cele.

Warto podkreślić, że strata takiego T-90M to 4,5 miliona dolarów w plecy, które idą na wyprodukowanie i wyposażenie maszyny. No ale skoro ekonomia produkcji tego czołgu nie jest najlepsza, to może chociaż sprawdzają się na froncie? No właśnie nie.

Zdjęcie T-90M, określany także jako Proryw-3, wyróżnia się od innych czołgów T-90M zredefiniowaną, spawaną wieżą. Jak wskazuje portal MilitaryToday, pierwsze dostawy T-90M do rosyjskiej armii miały rozpocząć się w 2019 roku / Wikimedia

T-90M. Nie taki najlepszy jak go malowali

Czołg T-90M to najnowocześniejszy czołg wojny w rosyjskiej armii. Stanowi mocne rozwinięcie serii T-90, mając wycisnąć jak najwięcej z tej konstrukcji. Ukraińscy wojskowi po dogłębnej analizie dwóch przechwyconych czołgów dowiedli jednak, że są one tak naprawdę maszynami rodem z lat 70.

Na pierwszy rzut oka T-90M jest naprawdę dobrym czołgiem. Jego uzbrojenie stanowi armata 2A46M-4, która ma większy zasięg i parametry o 20% lepsze niż standardowa armata starszych wersji T-90. Na szczególną uwagę zasługuje także wzmocniona ochrona, która opiera się na najnowszym systemie pancerza reaktywnego (ERA), Relikt, który chroni trzyosobową załogę przed pojedynczym trafieniem nawet najszybszych pocisków podkalibrowych. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na podwieszane "siatki" z przodu wieży, które służą wyłapywaniu pocisków ppanc.

Zdjęcie Takie "siatki" to specjalne panele ochronne, które mają zapobiec uderzenia kierowanych pocisków ppanc. w uderzenie w pancerz tuż pod wieżą czołgu, gdzie przebicie może doprowadzić do wybuchu amunicji / Wikimedia

Jednak T-90M ma wiele wad, które głównie dotyczą systemów elektronicznych. Te potrafią się psuć ze względu na słabą jakość materiałów. To, co szczególnie jest problemem najnowszego rosyjskiego czołgu to jednak fakt, że w dużej mierze jego komponenty bazują na technologii z Zachodu. Składanie T-90M w obliczu sankcji, polega więc często na wykorzystywaniu tańszych, krajowych odpowiedników, pogarszających efektywność maszyny.

W efekcie mimo produkowania nowych czołgów T-90M, już wyjeżdżając z fabryki, są one znacznie osłabione. Efektem tego jest właśnie coraz więcej nagrań ich efektownego niszczenia.