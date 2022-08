Na targach militarnych Armija-2022, rosyjska armia zaprezentowała wiele ciekawych wynalazków, które mają wesprzeć żołnierzy na polach walki. Celem jest też pokazanie całemu światu, że Rosji nie są obce futurystyczne technologie, które mogą przemienić żołnierza w cyborga.

Chociaż brzmi to wszystko jak fantazja, to jednak do życia właśnie powołano departament ds. rozwoju innowacji. Ma on odpowiadać za projektowanie, budowę i wdrożenie do armii przełomowych technologii. Niebawem powstanie również narodowe centrum rozwoju sztucznej inteligencji.

Sotnik, czyli kombinezon przyszłości dla rosyjskich żołnierzy

Zdjęcie Nowy kombinezon rosyjskiego żołnierza o nazwie Sotnik / materiały prasowe

Pierwszą z technologii, która unowocześni armię, ma być nowy kombinezon dla żołnierzy. Obecnie wciąż wdrażany jest zaawansowany sprzęt bojowy, przygotowany w ramach programu "Ratnik". Tymczasem kończą się prace nad jego następcą, czyli systemem "Sotnik".

System "żołnierza przyszłości" czwartej generacji ma bazować na futurystycznych technologiach. Kombinezon będzie składał się z butów przeciwminowych, specjalnego kombinezonu termicznego oraz kombinezonu przeciwradarowego. Zatem nie tylko będzie o wiele lepiej chronił żołnierzy przed atakiem najróżniejszą bronią, pozwalał im działać w niekorzystnych warunkach pogodowych i ratował ich w chwili zranienia przez wroga, ale również zapewni im możliwość zarządzania flotą pojazdów latających.

Rosja stawia na futurystyczne technologie w armii

Z ujawnionych informacji wynika, że kombinezon "Sotnik" wykonany będzie ze specjalnego polietylenu, zdolnego do zatrzymywania odłamków lecących z prędkością do 670 m/s. Jednocześnie ma być bardzo lekki i komfortowy w użytkowaniu. "Sotnik" ma chronić użytkownika przed złamaniami i uszkodzeniem narządów wewnętrznych. Nie zapomniano też o systemach optycznych do prowadzenia akcji w nocy i trudnych warunkach atmosferycznych.

Kombinezon będzie również wyposażony w systemy łączności i napędzany technologiami sztucznej inteligencji. Mają one wspierać żołnierza w wykonywaniu misji i zapewnić stały kontakt z oddziałem. Żołnierze będą mogli nie tylko wskazywać cele do ataku rakietowego, ale również wysyłać i zarządzać flotami małych dronów.

Prace nad "Sotnkiem" mają zakończyć się w przyszłym roku. Wówczas pierwsi żołnierze powinni zostać wyposażeni w ten zapowiadany jako rewolucyjny i futurystyczny sprzęt. Na razie wszyscy widzimy, jak wygląda rzeczywistość rosyjskiego agresora na froncie w Ukrainie. Często ubrani są w zwykłe trampki i odzież ukradzioną ze sklepów dla survivalowców.