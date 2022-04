Wojna uświadomiła nam wszystkim jak ważną rolę w konfliktach odgrywają pewne i dokładne informacje o ruchach wroga. Samoloty NATO co rusz latają przy granicy z Ukrainą w celach zwiadowczych. Co jeśli jest na to lepszy sposób?

Południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap poinformowała o tym, że Korea Południowa szykuje się do wystrzelenia na orbitę swojego pierwszego satelity szpiegowskiego. W 2017 roku w Seulu przegłosowano projekt modernizacji systemów rozpoznawczych, opiewający na ponad 4 miliardy złotych. W ten sposób władze Korei Południowej chcą być mniej zależne od informacji zbieranych przez inne państwa.

W całe przedsięwzięcie został zaangażowany Elon Musk i jego przedsiębiorstwo przemysłu kosmicznego. Korea Południowa podpisała kontrakt ze SpaceX, który zobowiązuje amerykanów do wyniesienia na orbitę pięciu satelitów szpiegowskich. Koreańczycy liczą na to, że projekt uda się zrealizować do końca 2025 roku.

Państwowy Koreański Instytut Badań Kosmicznych i Agencja Rozwoju Obrony podpisały z amerykańską firmą kontrakty na wykorzystanie rakiety SpaceX Falcon 9. Pierwszy lot ma się odbyć jeszcze w 2023 roku i wyniesie na niską orbitę okołoziemską 800 kilogramowego, elektrooptycznego satelitę z wizją w podczerwieni.

Zdjęcie To będzie pierwszy satelita szpiegowski Korei Południowej / 123RF/PICSEL

Dokładne informacje z orbity są kluczowe dla strategii Korei Południowej. Mając za sąsiada Koreę Północną z nieobliczalnym Kim Jong Unem u władzy, ich dane muszą być jak najświeższe i jak najdokładniejsze. Jak podaje agencja Yonhap, władze Korei Południowej oczekują, że gdy satelity rozpoczną swoją pracę, znacząco wpłyną na systemy obronne kraju oraz zapewnią im możliwość monitorowania ruchów militarnych swoich północnych sąsiadów.

Projekt wyniesienia na orbitę satelitów szpiegowskich to nie pierwszy raz, gdy władze Korei Południowej współpracują ze SpaceX. W 2020 roku przedsiębiorstwo przemysłu kosmiczne Elona Muska wystrzeliło satelitę komunikacyjnego południowokoreańskich sił zbrojnych.