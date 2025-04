Tymczasem południowokoreańskie władze pochwaliły się programem rozwoju rodzimych systemów bezzałogowych. Seul oficjalnie ogłosił prace nad nową generacją średniego zasięgu dronów-kamikadze, które mają wzmocnić zdolności uderzeniowe armii i ograniczyć zależność od importu. Wszystko po to, by… nadrobić straty, jakie kraj ma w zakresie dronów w stosunku do północnego sąsiada, co sam przyznaje.

Projekt Development of Medium-Range Loitering Munition with LEO Satellite Data Link, realizowany przez Agency for Defense Development (ADD) oraz Defense Acquisition Program Administration (DAPA), otrzymał budżet w wysokości 500 miliardów wonów (ok. 340 mln dolarów) i ma zostać ukończony do września 2026 roku.