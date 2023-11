Koszmar Rosjan trafił na Ukrainę. Kijów na to czekał

Stany Zjednoczone zgodziły się przekazać Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams. Waszyngton potwierdził, że maszyny trafiły do Kijowa jeszcze we wrześniu. Niemniej od tamtej pory nie było żadnych informacji o ich wykorzystaniu. Według niektórych ekspertów to wynik pogarszającej się pogody i niechęć do rzucania Abramsów na silne pozycje obronne Rosjan.

Jednak teraz pojawiło się zdjęcie, pokazujące byłe amerykańskie czołgi w użyciu przez Ukraińców, prawdopodobnie na wschodzie Ukrainy. Według niepotwierdzonych raportów pochodzić mają z obwodu charkowskiego.

