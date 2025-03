Przewlekły ból pleców to współczesna plaga

Naukowcy z Australii opublikowali w BMJ Evidence Based Medicine raport z analizy danych pochodzących z kilkuset testów klinicznych kilkudziesięciu środków i sposobów na ból pleców. Wynik jest druzgocący - prawie wszystkie z nich nie działają. Jedynie kilka daje efekt większy niż placebo. To cały przekrój metod - od ćwiczeń po niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSAIDs). Dlaczego niemal wszystkie są bezskuteczne w walce z bólem pleców?

Ból pleców, a szczególnie ich dolnego odcinka, to jedna z najbardziej frustrujących przypadłości, która niczym plaga nawiedza ludzkość. Niemal każdy z nas doświadczy tego przynajmniej raz w życiu. Szacuje się, że 10% ludzkiej populacji w tej chwili doświadcza bólu pleców, a 40% dorosłych w USA miało go w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Większość epizodów bólu pleców mija z upływem czasu, ale co dziesiąty Amerykanin zgłasza chroniczny lub powracający ból. Prawie wszystkie te przypadki są niespecyficzne. Oznacza to, że nie sposób jasno zidentyfikować choroby ani też jej wyjaśnić. Nie ma też zbyt wielu skutecznych metod leczenia objawów.

Badacze przeprowadzili jak dotąd najbardziej rozległy przegląd nieinwazyjnych, niewymagających zabiegów chirurgicznych sposobów leczenia bólu pleców. To metaanaliza badań przeprowadzonych zgodnie ze złotym standardem w medycynie - randomizowanych, kontrolowanych i z użyciem placebo. Do jakich doszli wniosków?

Co pomaga na ból pleców? W końcu wiadomo

Najbardziej skuteczne w walce z ostrym bólem pleców okazały się niesteroidowe leki przeciwzapalne. To popularna grupa leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty. Z kolei w bólu przewlekłym pomagało tylko 5 metod: ćwiczenia, manipulacje kręgosłupa (wykonywane przez chiropraktyków, fizjoterapeutów albo osteopatów), taping, leki przeciwdepresyjne i agonisty TRPV1 (leki zmniejszające wrażliwość na ból - przykładem jest kapsaicyna w papryczkach chili). Poniżej progu skuteczności znalazły się natomiast kannabinoidy, opioidy, środki zwiotczające mięśnie, akupunktura oraz suche bańki.

Nie ma jednak co się zbytnio ekscytować. Nawet najbardziej skuteczne leki i zabiegi okazywały się co najwyżej średnio pomocne. "Obecne dowody pokazują, że 1 na 10 niechirurgicznych, nieinwazyjnych metod leczenia bólu dolnej części pleców jest skuteczna i zapewnia jedynie niewielkie efekty przeciwbólowe w porównaniu z placebo" - oceniają autorzy badania.

Jako że ból kręgosłupa nie ma jednej przyczyny, to na część pacjentów zadziałają metody uważane za najskuteczniejsze, a na innych - te mniej popularne. Niektóre z tych sposobów nie zostały jeszcze dostatecznie przebadane, więc nie znamy ich pełnego potencjału. Ponadto część analizowanych przypadków opiera się na danych z pojedynczych, małych testów (na mniej niż 100 ludzi). Są też środki, które nigdy nie były testowane w zestawieniu z placebo. Badacze czekają zatem na więcej danych.

"Wiele spośród analizowanych metod leczenia próbuje ukierunkować się na jeden potencjalny czynnik, co może częściowo odpowiadać na pytanie, dlaczego przeciętnie wiele metod jest nieskutecznych. Potrzeba więcej pracy, aby lepiej zrozumieć, co powoduje i utrzymuje ból dolnej części pleców, abyśmy mogli opracować więcej ukierunkowanych środków" - powiedział główny badacz Aidan Cashin z Center for Pain IMPACT w Neuroscience Research Australia.