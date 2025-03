Hu i jego zespół argumentują, że rozwój technologii morskich to konieczność w XXI wieku, który nazywają "wiekiem oceanów". Wykorzystanie zasobów morskich, rozwój niebieskiej gospodarki i budowa morskiej potęgi to filary chińskiego marzenia - twierdzą, wskazując na znaczenie urządzenia w tym kontekście. Pekin chce zawładnąć morzami i oceanami w ciągu najbliższych kilku lat. Wówczas armia będzie mogła stawić czoła Stanom Zjednoczonym.

Jak tłumaczą eksperci, Państwo Środka chce zająć Tajwan, by wybudować tam infrastrukturę militarną. Jednocześnie armia wciąż zajmuje co raz to nowe i rozbudowuje sporne wyspy leżące na Morzu Południowochińskim, które m.in. należą do Filipin. Wszystkie te zabiegi mają na celu kontrolowanie krajów regionu, a docelowo być może nawet przeprowadzenie ataku na Indonezję czy Australię.