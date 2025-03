Zaobserwowano jednak, że spożycie białego wina wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka skóry aż do 22% w porównaniu z piciem czerwonego. Nie do końca jest jasne, dlaczego tak się dzieje. Może to mieć związek z dużą zawartością aldehydu octowego, występującego w większej ilości w winie niż w innych napojach alkoholowych. Również czerwone wino zawiera tę substancję, jednak dzięki zawartości przeciwutleniaczy jego toksyczne działanie jest mniejsze. Niektórzy naukowcy sugerują, że duże spożycie wina może wiązać się z zachowaniami wysokiego ryzyka, np. opalaniem się w solariach lub niewystarczającym stosowaniem kremów z filtrem UV, co również jest szkodliwe dla skóry.