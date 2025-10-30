Fińskie Siły Zbrojne ogłosiły serię największych ćwiczeń wojskowych, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2025 roku, z udziałem około 15 tysięcy żołnierzy, w tym poborowych, rezerwistów i personelu zawodowego. Manewry, obejmujące wszystkie rodzaje wojsk oraz Straż Graniczną, mają na celu podniesienie gotowości bojowej jednostek, poprawę ich współpracy oraz praktyczne szkolenie w rzeczywistych warunkach wojennych.

Ćwiczenia te, rozgrywane w pobliżu granicy z Rosją, uwzględnią lekcje płynące z trwającej wojny w Ukrainie, takie jak koordynacja między siłami lądowymi, powietrznymi i sojuszniczymi. Jak podkreślono w komunikacie fińskiego dowództwa, to ostateczna weryfikacja dla kończących służbę poborowych oraz odświeżenie umiejętności rezerwistów.

Finlandia wzywa poborowych i rezerwistów. Wizja wojny z Rosją

Jednym z kluczowych elementów będzie ćwiczenie Lively Sentry 25, zaplanowane od 27 listopada do 4 grudnia w południowej Finlandii, pod dowództwem Gwardyjskiego Pułku Jaegerskiego. Wezmą w nim udział ponad 6500 żołnierzy, w tym 4000 poborowych, 1700 rezerwistów i 850 zawodowych, z wykorzystaniem ponad 900 jednostek sprzętu. Scenariusz zakłada wspólną operację z neutralizacji zmotoryzowanego pododdziału przeciwnika w środowisku miejskim.

W tym samym czasie, na poligonie Rovajärvi, największym w Europie, odbędą się ćwiczenia Northern Spike 25 (przeciwpancerne z udziałem 200 osób) oraz Northern Strike 25 (2200 żołnierzy, w tym 40 z Polski). Z kolei Lapland Steel 25 (26 listopada - 5 grudnia) skupi się na interakcjach z sojusznikami w warunkach arktycznej zimy.

Ćwiczenia NATO na niespotykaną skalę

Międzynarodowy wymiar manewrów podkreśla rosnące znaczenie Finlandii w strukturach NATO. W ćwiczeniach wezmą udział żołnierze z Wielkiej Brytanii (ok. 220 w różnych fazach), Szwecji (120 w Lapland Steel 25) oraz Polski. Northern Axe 25 (29 listopada - 5 grudnia, poligon Vuosangi, 3000 osób) przetestuje koordynację z brytyjskimi jednostkami, a ADEX Mallet Strike 2/25 (11-20 listopada, poligon Lohtaja, ponad 1000 uczestników) skupi się na obronie przeciwlotniczej z udziałem sił z Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Te wielonarodowe operacje, w tym strzelania bojowe i manewry połączone, mają na celu wzmocnienie interoperacyjności i obrony regionu arktycznego. W kontekście geopolitycznym, te ćwiczenia wysyłają jasny sygnał do Moskwy, że Europa jest przygotowana na potencjalny konflikt, zwłaszcza że ćwiczenia rozgrywają się zaledwie 200 km od rosyjskiego miasta Kostomuksza, wchodzącego w skład Republiki Karelii.

