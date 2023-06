Robot THeMIS jest na celowniku rosyjskiej armii

Platforma gąsienicowa THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System) jest systemem zdalnie sterowanym o zasięgu 1,5 kilometra. Można ją wykorzystać do celów transportowych, ratunkowych czy zwiadowczych, a po uzbrojeniu, także do walki. Platforma mierzy 240 x 200 x 115 cm, może się poruszać z prędkością do 20 km/h, jej masa wynosi 1630 kilogramów.

Na pokład może zaś zabrać obciążenie maksymalnie 1200 kilogramów, co oznacza możliwość transportu wielu osób (np. rannych z pola bitwy), ciężkich pocisków czy ogromnych ilości zaopatrzenia czy pomocy medycznej. THeMIS polega na hybrydowym silniku diesel/elektryk i oferuje do 15 godzin pracy (możliwa jest też praca tylko na elektryku, ale czas skraca się wtedy do 1,5 h).