Przerażona kobieta odpowiada mu po rosyjsku. "Ukraiński żołnierz" nie bacząc na rozdzierający serce płacz dziecka strzela z karabinu maszynowego w kierunku maski samochodu Rosjanki. Materiał zamieszczony przez rosyjski MSZ natychmiast stał się hitem rosyjskich mediów społecznościowych. Komentarze Rosjan były jednoznaczne. Wreszcie pojawił się wymarzony dowód na to, że specjalna operacja wojskowa była konieczna.



Patrzcie, jak ukraińscy wojskowi poniżają i strzelają do matki z dzieckiem na tylnym siedzeniu, nazywając ją "świnią" i "łajdaczką" tylko dlatego, że mówiła po rosyjsku treść wpisy rosyjskiego MSZ na twitterze (został kilkanaście godzin później później usunięty)

Kłopoty zaczęły się, gdy jeden z Ukraińców rozpoznał miejsce, gdzie doszło do incydentu. Okazało się, że to terytorium od 2014 roku okupowane przez Rosję - w pobliżu miasta Makijiwka. To obszar, na którym ukraińscy żołnierze nie postawili stopy od prawie dziesięciu lat.

Wystarczyło porównać oznaczenia dróg, charakterystyczne słupy energetyczne i rosnące przy drodze drzewa i krzaki.

Zdjęcie Manipulację zdradziły m.in gałęzie drzewa, gdzie kręcono oszukańczą propagandówkę / Twitter

Film okazał się szczytem manipulacji ze strony propagandy Kremla. Użytkownik Twittera PStyle0ne1 zaznaczył nawet miejsce na mapie, gdzie kremlowscy propagandziści odegrali oszukańczy teatrzyk.