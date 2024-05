Okręty podwodne kojarzą nam się zazwyczaj z pływającymi "baniakami". Highland Systems to ukraińska firma z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która podjęła się stworzenia futurystycznej łodzi w kształcie płaszczki. Projekt nazywa się Kronos i pokładane są w nim naprawdę duże nadzieje.

Highland Systems zaprezentowało okręt podwodny Kronos w 2023 roku

Pierwsza zapowiedź Kronosa odbyła się w 2022 r. W zeszłym roku pochwalono się nim podczas Naval Defense and Maritime Security Exhibition (NAVDEX). Wtedy firma zaprezentowała projekt hydrodynamicznej łodzi podwodnej klasy stealth.



Zdjęcie Kronos to futurystyczny okręt podwodny klasy stealth. / Highland Systems / materiały prasowe

Aleksandr Kuzniecow, założyciel firmy Highland Systems i jej główny projektant, powiedział kiedyś, że łódź powstała z myślą o dwóch przeznaczeniach. Pierwszym był transport pracowników zajmujących się naprawami pod wodą. Drugim celem miało być wykorzystanie okrętu przez zamożnych klientów w ramach rozrywkowych. Po inwazji Rosji na Ukrainę plany zmieniono. Kronos stał się projektem okrętu podwodnego, który miałby szansę zmienić losy walk na przykład na Morzu Czarnym.

Kronos to łódź podwodna klasy stealth

Przeznaczenie łodzi podwodnej opracowywanej przez Highland Systems uległo zmienie, co wpłynęło na rozwój projektu. Kronos to okręt podwodny, który oferuje świetne parametry w zakresie operacji wykonywanych pod wodą. Może rozpędzać się do prędkości 80 km/h na powierzchni, a podczas zanurzenia osiągać 50 km/h. Maksymalna głębokość to 250 m, a robocza wynosi do 100 m pod wodą.

Wykorzystano tu dwa źródła zasilania. Akumulator zapewni pracę przez maksymalnie 18 h, a dzięki dodatkowemu napędowi czas ten wydłuża się o kolejne 36 h. Łącznie w trybie hybrydowym jest to 54 h.

Kronos według deklaracji Highland Systems ma zasięg do 1000 km. Ponadto okręt podwodny umożliwia zdalne sterowanie. Jest to również pierwsza tego typu łódź, która przy maksymalnej prędkości jest w stanie wykonać skręt o 180 stopni. Twórcy twierdzą, że można ją wyposażyć w torpedy (do sześciu Black Scorpion) lub też wykorzystać do misji związanych z bliskim podpływaniem do celów. Taka broń w rękach sił zbrojnych Ukrainy z pewnością stanowiłaby dla Rosjan duże zagrożenie.