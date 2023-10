Spis treści: 01 Liczba ludności Strefy Gazy

02 Kto mieszka w Strefie Gazy?

03 Strefa Gazy a Zachodni Brzeg

04 Trudna sytuacja mieszkańców

Liczba ludności Strefy Gazy

Strefa Gazy to niewielki, bo liczący zaledwie 365 kilometrów kwadratowych obszar między Izraelem a Egiptem. Jest to jeden z najgęściej zaludnionych obszarów świata. Niewielka powierzchnia jest zamieszkiwana przez ponad dwa miliony ludzi. Sama strefa ma mniej więcej 10 kilometrów długości i 41 kilometrów szerokości.

Taka liczba ludności zebrana na małej powierzchni owocuje dużym natężeniem ludności. Gęstość zaludnienia Strefy Gazy wynosi średnio 5500 osób na kilometr kwadratowy. Duża liczba mieszkańców na małym terytorium znacząco odbiega od tego, co można zaobserwować w sąsiednim Izraelu. Średnie zagęszczenie ludności wynosi tam jedynie 400 osób na kilometr kwadratowy. Dla porównania gęstość zaludnienia Polski to nieco ponad 120 osób na kilometr.

Blokada Strefy Gazy

Nie bez powodu w kontekście Gazy używamy słowa Strefa. To specyficzny obszar, który od 2007 roku jest na swój sposób izolowany przez Izrael. Wszystko przez dojście do władzy Hamasu. To sprawiło, że Izrael uznał Strefę Gazy za terytorium wrogie. Dostęp lądowy, morski i powietrzny do tego obszaru jest kontrolowany przez Izrael.

Kto mieszka w Strefie Gazy?

Liczba mieszkańców Strefy Gazy to dwa miliony osób. Są to głównie Palestyńczycy. Część z nich zajmowała ten teren przed powstaniem Izraela, inni zostali przesiedleni lub przenieśli się tam po powstaniu tego państwa w 1948 roku i na skutek późniejszych konfliktów czy też wojen.

Populacja Strefy Gazy nie jest rozmieszczona równomiernie na terenie całego obszaru. Główne skupisko ludności występuje na północy w mieście Gaza. Co ciekawe, jak wskazują statystyki, populacja Strefy Gazy jest niezwykle młoda. Aż 40% mieszkańców to osoby poniżej 15 roku życia.

Strefa Gazy a Zachodni Brzeg

W kontekście Izraela i Palestyny usłyszeć można nie tylko o Strefie Gazy. Pojawia się również Zachodni Brzeg Jordanu i mowa w tym wypadku o innym terytorium, choć również kontrolowanym przez Izrael. Ten obszar jest znacznie większy i mniej zaludniony, niż niewielki teren z miastem Gaza.

Zachodni Brzeg graniczy z Izraelem i Jordanią. Rządzi tam partia Fatah stanowiąca element OWP, czyli Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Podejście tych osób jest zgoła odmienne, niż Hamasu z Gazy. Fatah zakłada istnienie Izraela. Obszar ten, jak i polityków się z niego wywodzących uznaje się na świecie za reprezentujących Palestynę i Palestyńczyków.

Trudna sytuacja mieszkańców

Izolacja Strefy Gazy i kontrolowanie wszelkich dróg transportowych przez Izrael nie ułatwia mieszkańcom funkcjonowania. Każde działanie militarnych bojówek czy organizacji terrorystycznych okupowane jest m.in. przerwami w dostawach wody, czy pożywienia. Strefa Gazy i jej mieszkańcy niemal całkowicie są zależni od pomocy międzynarodowej.

To tyczy się zarówno pożywienia, jak i leków, opieki medycznej czy higieny. Znaczna część populacji nie ma tam dostępu do stałej wody ani wody pitnej. Prąd jest dobrem luksusowym, z reguły dostępny jest zaledwie przez kilka godzin dziennie. Wszelki import jest kontrolowany przez Izrael. Ma to zapobiegać ewentualnym przerzutom broni.