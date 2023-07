Można by pomyśleć, że to nagranie pochodzi z lat 70. Ale tak naprawdę zostało nakręcone dzisiaj, kiedy Shoigu przybył do Korei Północnej, aby "podzielić się swoim doświadczeniem". Na filmie widzimy ogromny plakat z napisem "Witamy, towarzyszu ministrze obrony Federacji Rosyjskiej!". Szojgu oficjalnie przyleciał, aby uczcić to, co Korea Północna nazywa zwycięstwem w wojnie koreańskiej. W rzeczywistości ma podobno negocjować odbiór dużych ilości amunicji artyleryjskiej z KRLD.

treść wpisu w serwisie twitter Antona Geraszczenko, doradcy ukraińskiego szefa MSW