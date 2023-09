Pojedynki pancerne w Ukrainie to rzadkość

Warto jednak mieć na uwadze, że rosyjski czołg na nagraniu mógł zostać trafiony przez coś innego niż Leopard 2, jak pocisk z ręcznej wyrzutni ppanc. Widać bowiem, że po wystrzale następuje cięcie i przerzut na trafiony rosyjski czołg. Oczywiście nie jest to dowód, że to nie załoga Leoparda trafiła czołg, ale przy specyfice walk w Ukrainie nie byłoby zaskoczeniem, gdyby nie dokonał tego jakiś żołnierz czy nawet pocisk artylerii.



Warto przy tym pamiętać, że pojedynki samych czołgów na froncie w Ukrainie są rzadsze, niż może się nam wydawać. Dziś czołgom towarzyszy piechota, która je wspiera. Widząc nagrania, na których na pierwszy rzut oka rzucają się same czołgi, można założyć, że gdzieś obok nich znajduje się właśnie piechota.

To ona w znacznej większości odpowiada za zniszczenia ciężkiego sprzętu jak czołgi. Za pomocą dronów kamikadze czy ręcznych wyrzutni przeciwpancernych pojedynczy żołnierze mogą upolować prawdziwe mechaniczne kolosy. To udało się np. Ukraińcom przy pierwszym zniszczeniu najnowszego czołgu Rosjan, T-90M, trafiając go zwykłym granatnikiem.