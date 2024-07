Leopard 2A4 ze specjalnym kamuflażem walczy z Rosjanami

Ciekawostki o Leopardzie 2A4

Załoga jeździ na starszej wersji Leoparda 2A4. W wywiadzie zdradziła kilka ciekawostek z obsługi wozu. Chociażby fakt, że pomimo posiadania silnika diesla, czołg może przez krótki czas jeździć na nafcie. Sprawdza się to w awaryjnych warunkach, gdy w pobliżu nie ma podstawowego paliwa do 12-cylindrowego silnika.

Celowniczy Leoparda 2A4 zdradził, że na swoim kontrolerze ma do dyspozycji specjalny przycisk, który po przytrzymaniu pozwala utrzymać działo na celu bez kontrolowania manetki. Leopard w przeciwieństwie do radzieckich czołgów nie ma automatu ładowania, więc posiada dodatkowego członka załogi. Ten w wywiadzie podkreślił, że zawsze przed wystrzałem musi trzymać się specjalnych uchwytów i cofnąć się kawałek. Inaczej uderzyłby go zamek działa, co mogłoby się skończyć bardzo boleśnie. Pomimo pokaźnego kamuflażu na Leopardzie widoczne są także dodatkowe ekrany przeciwkumulacyjne i kostki pancerza reaktywnego ERA.

Leopard 2A4 to jeden z najpopularniejszych czołgów

Leopard 2A4 to niemiecki czołg podstawowy III generacji, który był produkowany w latach 1985-1992. W tym czasie zbudowano ok. 700 sztuk, co czyni Leoparda 2A4 jednym z najpopularniejszych czołgów, szczególnie wśród państw NATO. Do dziś są modernizowane przez poszczególne armie do swoich własnych potrzeb jak w Polsce dzięki programowi Leopard 2PL.

Leopard 2A4 powstał jako odpowiedź na radzieckie czołgi z lat 80. jak T-80B i był ostatecznym pokazem zachodnich możliwości w rozwoju broni pancernej w czasach Zimnej Wojny. Gdy wchodził do służby, robił wrażenie zastosowaniem cyfrowych komputerów balistycznych, pomagających w prowadzeniu efektywnego ostrzału. Jednak pomimo dalej bycia względnie dobrą maszyną, niezmodyfikowany Leopard 2A4 dziś to po prostu stara konstrukcja, która ma problemy z nawiązaniem bezpośredniej walki z nowszymi czołgami rosyjskimi jak T-90M. Dlatego seria Leopard 2 przechodzi ciągłą modernizację, gdzie najnowsza ma już oznaczenie A8.

Parametry taktyczno-techniczne czołgu Leopard 2A4:

Załoga: 4 osoby (dowódca, celowniczy, ładowniczy, kierowca)

Długość: 10,97 m

Szerokość: 3,77 m

Wysokość: 2,64 m

Masa bojowa: 55200 kg

Uzbrojenie główne: działo gładkolufowe Rheinmetall L/44 kalibru 120 mm

Uzbrojenie dodatkowe: 2 karabiny maszynowe MG3A1 kalibru 7,62 mm

Napęd: 12-cylindrowy silnik diesla MTU MB 873 Ka-501 o mocy 1500 KM

Prędkość maksymalna: ok. 70 km/h po drodze

Zasięg jazdy: 450 km

