Litewskie ministerstwo obrony przekazało, że rozpoczęły się procedury przetargowe na 35 systemów UAV, z których 26 to "minidrony", a pozostałe to drony "mniejszego typu". Jednakże litewski rząd nie sprecyzował, jakiego konkretnego rodzaju drony zamierza kupić.

Obecnie Siły Zbrojne Litwy nie dysponują odpowiednimi dronami taktycznymi do rozpoznania i obserwacji. Pozyskanie tych systemów znacznie poprawi zdolności wywiadu wojskowego litewskiej armii Arvydas Anušhauskas, minister obrony narodowej

Przyszłe litewskie drony wojskowe - co potrafią?

Głównym celem dronów ma być wykonywanie misji wywiadowczych i rozpoznawczych. Będą wykrywać, identyfikować i śledzić cel, a także mają kierować i korygować ogień artyleryjski. Maszyny będą należeć do klasy "mini" i do klasy "małej" (czyli poniżej 150 kg wagi).

Minidrony ważą 20 kg i potrafią się wznieść na wysokość do 1000 m z "efektywnym zasięgiem do 25 km". Z kolei "mały" typ drona waży ponad 20 kg, a jego zasięg wynosi 50 km, przy maksymalnym pułapie do 1 500 m. Jak donosi Bulgarianmilitary, z analizy rynku wynika, że całkowity koszt zakupu bezzałogowych statków powietrznych dla litewskiej armii może wynieść około 36 mln euro.

- Ministerstwo Obrony Narodowej i Litewskie Siły Zbrojne przywiązują dużą wagę do pozyskania i integracji nowych instrumentów rozpoznawczych i wojennych mających na celu poprawę zdolności bojowych - oświadczyli przedstawiciele litewskiego rządu.

Litwa kupi amerykańskie drony kamikaze?

Litewski rząd potwierdził także, że Wilno chce kupić drony Switchblade - są to drony kamikaze. Pozwolą one na precyzyjne uderzenia na wrogie pozycje w odległości do 10 km. Według oficjalnych informacji Litwa wprowadza plan wzmocnienia swoich zdolności obronnych. Wilno jest gotowe zainwestować nawet 1 mld euro w zakup sprzętu wojskowego, który pochodziłby głównie ze Stanów Zjednoczonych i z Niemiec.

Drony Switchblade 300 są specjalnym pociskiem manewrującym, który wspiera konwencjonalne lub specjalne siły operacyjne w terenie, a także wojska operujące ze stałych pozycji obronnych. Maszyny tego typu można przenosić nawet w plecaku i szybko je rozmieszczać na różnego rodzaju platformach, w tym lądowych i morskich. UAV-y wyposażone są m.in. w GPS i kamery pokazujące obraz w czasie rzeczywistym, co zapewnia precyzyjne celowanie. Drony mogą być wykorzystane także w misjach rozpoznawczych i w misjach dotyczących ochrony innego sprzętu wojskowego.